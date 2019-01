Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se encumbran entre las mexicanas en los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció a los nominados para la edición 91 de los premios Oscar, lista en la cual “Roma” de Alfonso Cuarón se llevó 10 menciones, y entre las menciones destaca a Mejor Película, máximo reconocimiento de la contienda.

De las nominaciones que más sorprendieron fueron las de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

Con las menciones, las actrices mexicanas se convierten en la quinta y sexta nominadas en la historia de los Oscar.

Yalitza es la segunda mexicana en ser nominada en la categoría a Mejor Actriz. En 2002, Salma Hayek compitió por “Frida”, y fue Nicole Kidman quien se llevó el reconocimiento por “Las Horas” (The Hours) dirigida por Stephen Daldry.

La actriz Marina de Tavira, que da vida a la señora Frida, es la cuarta mexicana nominada a Mejor Actriz de Reparto; se une a Katy Jurado, Adriana Barraza y Lupita Nyong’o.

En 1954, la actriz Katy Jurado fue nominada por “Lanza rota” (Broken Lance), cinta dirigida por Edward Dmytryk y protagonizada por Spencer Tracy, Robert Wagner y Richard Widmark.

En esa ocasión Jurado compitió contra Nina Foch por “Cuando llama el deseo” (Executive Suite); Jan Sterling y Claire Trevor por “The High and the Mighty”, y fue la actriz Eva Marie Saint la ganadora por "On the Waterfront".

Adriana Barraza compitió por el Oscar en 2006 a Mejor Actriz de Reparto por su participación en Babel, de Alejandro González Iñarritú. Barraza perdió contra Jaennifer Hudson por su papel de Effie White en la cinta “Soñadoras" (Dreamgirls).

En 2013 Lupita Nyong’o se convirtió en la primera actriz nacida en México en ganar un Óscar. La actriz mexico-keniata compitió en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en "12 años esclavo" (12 years a Slave) de Steve McQueen.

En esa edición Nyong'o se impuso a Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Sally Hawkins y June Squibb.

En los Premios Oscar 2019, Marina de Tavira competirá con Regina King por "Si la colonia hablara" (If Beale Street Could Talk), Amy Adams por "El vicepresidente: Más allá del poder" (Vice), Adams Emma Stone y Rachel Weisz por “La favorita” (The Favourite).

Por otro lado, Yalitza se disputará el premio con Glenn Close por "The Wife", Olivia Colman por "The Favourite", Lady Gaga por "A Star Is Born" y Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive".

La ceremonia para la 91 entrega de premios de la Academia se entregarán el domingo 24 de febrero de 2019 en el teatro Dolby de Hollywood.

JB