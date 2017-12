Mexicanos al alza en el espectáculo

Una de las enseñanzas que nos dejó el 2017 es que, a pesar de las políticas del presidente de Estados Unidos, los mexicanos se consolidan cada vez más en todos los rubros profesionales y el entretenimiento no quedó fuera de ello.

Un claro ejemplo es el tapatío Guillermo del Toro, quien por su película “La forma del agua” recibió el Oso de Oro en Venecia este 2017. En el año a punto de comenzar podremos ver en la pantalla grande una nueva entrega de “Pacific Rim”, con el subtítulo de “Uprising”. Si bien en esta ocasión optó por no ser el director, sí sigue en el proyecto desde la producción. Además, Guillermo ya está trabajando en una nueva adaptación del clásico de Carlo Collodi, “Pinocho”. En esta conocida historia compartirá créditos en la dirección con Mark Gustafson.

Otro director mexicano que la ha hecho en grande en los últimos años es Alejandro González Iñárritu. Después del éxito de “El renacido” (2015, con Leonardo DiCaprio ganando su primer Oscar por su actuación) Iñárritu regresó a sus inicios en el cine en 2017, con el cortometraje “Carne y arena”. En el breve filme experimentó la realidad virtual.

Sin duda, un talento mayor en el cine ha sido Emmanuel Lubezki, tres veces ganador del Oscar. Este año vimos su trabajo en la cinta “Song to Song” (dir. Terrence Malick, quien dirigió “La delgada línea roja”) además del corto de Iñárritu. Actualmente, trabaja en “The Devil’s Teeth”, del director Paul Atkins.

Además de los hombres detrás de la cámara cinematográfica, en la pantalla también hemos visto a paisanos triunfar, como las actrices Martha Higareda y Karla Souza.

Martha Higareda, uien también es directora y productora, tiene ya en puerta el lanzamiento de dos producciones. Una de ellas es “DeadTectives”, un filme en las fronteras de los géneros de la comedia y el terror. Filmada en México pero en idioma inglés, a Martha la acompañan los actores Chris Geere, José María de Tavira, Tina Ivlev, entre otros, bajo la dirección de Tony West. A la par de la pantalla grande, Higareda debutará en la producción de Netflix “Altered Carbon”, con tintes futuristas. Basada en la novela del mismo nombre de Richard K. Morgan, la primera temporada contará con diez episodios. La inversión de Netflix es a nivel superproducción, cerca de 7 millones de dólares. La cifra es por episodio.

Más mexicanos que la están armando, en la música

Rodrigo y Gabriela. Este dueto de guitarristas ha logrado gran fama en el extranjero, a pesar de que en México no han tenido el reconocimiento que se merecen. Rodrigo y Gabriela triunfan en toda Europa gracias a su “rock acústico”. Dejaron la Ciudad de México porque se dieron cuenta que tendrían mayor oportunidad en el extranjero. Con ocho discos, han aparecido en la lista de los más vendidos, superando incluso a Arctic Monkeys.

Rolando Villazón. El diario austriaco “Kurier” considera al tenor mexicano como uno de los más famosos del mundo. Villazón, dirigió en 2016 “Viva la Mamma”, de Gaetano Donizetti en la Volksoper de Viena, el segundo foro cultural relacionado con la ópera y el canto de la capital austriaca.

Karla Souza, a todo vapor

Karla Souza estrenó este año “Jacob’s Ladder”, donde actuó bajo la dirección de David Rosenthal, con las actuaciones de Jesse Williams y Guy Burnet, entre otros. En etapa de postproducción se encuentra “The Jesuit”, del director mexicano Alfonso Pineda Ulloa. En la cinta comparte créditos con actores como Ron Perlman, aunque todavía no se especifica su fecha de estreno. En 2018 Karla continuará su participación en la serie “How to Get Away with Murder”, en la que actúa desde 2014 como Laurel Castillo, una de las protagonistas.

Resurge la reina

Todavía está por verse si Kate del Castillo aprovechará la exposición que ha tenido gracias a asuntos fuera de la pantalla (como su encuentro con el narcotraficante el “Chapo” Guzmán, que devino en una producción para Netflix). Por lo pronto, la actriz mexicana se encuentra filmando una nueva entrega de “La reina del sur”, además de haber concluido ya su participación en la cinta “All About Nina” (dir. Eva Vives), actualmente en postproducción.

“Los Charolastras” en acción

Este 2017, Gael García Bernal participó en la grabación de la serie “Aquí en la Tierra”. En la categoría de largometrajes filmó “The Kindergarten Teacher”, del director Sara Colangelo ya en etapa de postproducción. Otra cinta en postproducción es “Museo”, del director Alonso Ruizpalacios. Por su parte, Diego Luna cuenta también con dos cintas ya filmadas: “A Rainy Day in New York” y “Berlin, I Love You”. La cinta neoyorquina es de Woody Allen, mientras que la teutona es una antología de diez cortometrajes, con igual número de directores.

Continúa en ascenso

Eugenio Derbez ha sido otro actor que se ha abierto paso en el cine internacional. Sus proyectos de los que escucharemos más este 2018 son “The Nutcracker and the Four Realms”, “Overboard” y “Speedy Gonzales”, además de la cinta mexicana “El complot mongol”, basada en la novela clásica de Rafael Bernal.