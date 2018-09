Metal de la vieja escuela en Guadalajara

Durante los últimos años, Guadalajara ha tenido el privilegio de contar con los conciertos de las mejores agrupaciones de metal de todos los tiempos, desde Judas Priest, Metallica, Megadeath, Kreator hasta nuevas promesas como Ghost, pero ¿y el talento local?, ¿hay apoyo y escaparates para éste? El último fin de semana de septiembre, la Perla Tapatía se llenará de sonidos pesados de la vieja guardia con más de 40 agrupaciones de metal nacional, un par de propuestas internacionales, exposición fotográfica, área de tatuajes, viniles, lucha libre femenil y más novedades dentro del marco de la cuarta edición del Old School Metal Fest, que se llevará a cabo el sábado 29 y domingo 30 de septiembre en el Sindicato del Músico (Venustiano Carranza #86).

“No es negocio hacer eventos de metal en esta ciudad, lo hacemos por el mero amor al arte, y lo hacemos felizmente”, confiesa Manuel Reveles, quien junto con María Luisa, su esposa, han llevado a buen puerto este festival que ha surcado el estigma, y poco a poco se va convirtiendo en una tradición.

“En la primera edición tuvimos que lidiar con muchos factores: los permisos, las carencias en todos sentidos, la falta de apoyo, egos de las mismas bandas... En esa ocasión fueron sólo 18 agrupaciones y un sólo día, ahora tenemos el doble repartidas en todo el fin de semana y un montón de actividades más que podrán ser disfrutadas por más de 20

horas”.

El talento de esta edición está integrado por los jaliscienses: Pentagram, Extinción Cerebral, Hardware, Blacksmith, Sedision, Old Throne, Cemicam, Guadaña, Hate Bullets, Nighbreed, Morbif Messiah, Mutilated, Mirror of Lilth, Ectoplasma, Naurum, Cfr, Midian Dite, For Centuries, Betray My. Bellum, Carnicery de Aguacalientes, Hermandad de Infiernos, Slamming God de Zamora, Quimera Black de Morelía y los angelinos de Pro-Fe-Cía.

“Yo siempre busco la foto que nadie más retrate, esa que sea única”.

La exhibición de Lucha Libre femenil, correrá a cargo de Morrígan, Mariposa Rosa, Gladís Nigth, Gladiola Negra, Denebola, Valkíria, Aliss Mar y La Mestiza Brillante.

Los boletos tienen un costo por día de $100, o los dos por $150. Las puertas serán abiertas a partir de las 14:00 horas y hasta pasada la media noche.



Expositor de casa

Así mismo, durante el evento se llevará a cabo la muestra fotográfica de Alfredo García Andrade, fotógrafo nacional egresado de la Licenciatura de Artes Visuales de la UdeG con casi 20 años de experiencia, en los cuales ha retratado a personajes tan importantes como el Papa Benedicto, Papa Francisco, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, los últimos cinco gobernadores del Estado, escritores como Gabriel García Márquez, Fernando del Paso, José Saramago.

También ha tenido el placer de combinar sus dos grandes pasiones: la foto y la música pesada, capturando a los mejores exponentes del género: Metallica, Slayer, Kiss, Mötley Crüe Korn, Iron Maiden, Rob Zombie, Dark Funeral, Anthrax, Black Sabbath con Dio, Slash, Épica, Brujería… mismos que formarán parte de su libro “Photo & Metal”, que estará disponible en 2019, y que en el marco de este festival se exhibirán 29 de sus fotografías con la posibilidad de ser adquiridas por quienes las deseen. Las instantáneas serán de 20x24 pulgadas impresas en papel metálico, montadas en foam board rígido, totalmente enmarcadas para disfrutar.

“La música es algo que se va sintiendo al momento. El músico, con su instrumento, saca todo lo que quiere comunicar y como fotógrafo lo que tenemos que hacer es inmortalizar ese momento para la posteridad, captar todas esas emociones en el lente”, comparte quien inició en el mundo del freelance, en eventos para sociales y que ahora se desempeña como editor y jefe de fotografía de EL INFORMADOR.

De cuando Metallica le sonrió y se coló con Misfits

Era el 1 de marzo de 2010 cuando Metallica visitaba por primera vez Guadalajara. El Estadio 3 de Marzo lucía repleto. No cabía un alma más. El setlist comenzaba y con ello los escasos minutos para que los fotógrafos realizaran su labor de reportar gráficamente el concierto. “Creeping Death” abría y proseguía con “For Whom the Bell Tolls”. Era todo. Se terminó el tiempo para los fotógrafos y el equipo de seguridad los retiraba del ‘pit’ -espacio destinado para los fotógrafos-. Pero Alfredo no se quería ir sin “La Foto”: “Yo siempre busco la foto que nadie más retrate, esa que sea única”.

Uno de los guardias retiraba a empellones a García Andrade y éste ni tardo ni perezoso se esforzaba “para tirar” unas instantáneas más por encima de su hombro ante el enojo del corpulento guardia norteamericano. La acción la vio desde el escenario James Hetfield, líder de la agrupación, quien esbozó una sonrisa. El momento quedó capturado.

En otra ocasión se metió hasta los improvisados camerinos del Sindicato de los Comerciantes durante la presentación de la banda de punk, Misfits. “Entré al camerino, llegué ‘disparando’ a sabiendas que tenía sólo segundos antes de que me sacaran. Lo encontré sentado, de costado a la entrada, con una sonrisa pero a la vez asombrado, sin la pose ruda con la que se caracteriza, era el bajista y vocalista Jerry Only, es una foto en la que se ve más al humano que al músico y ese precisamente es el hilo conductor del libro ‘Photo & Metal’, captar al ser humano por sobre el artista que vemos en escena”.

Para quienes desean disfrutar parte de su trabajo y adquirir sus obras, pueden verlo en sus redes sociales: Facebook/Photo&Metal y Instagram/alfredohell.