El éxito de Merlina en Netflix ha revitalizado el interés por el universo de Los locos Addams. La serie, que ofrece una visión moderna de la icónica familia y centra la historia en la hija de Gómez y Morticia, se ha convertido en un referente contemporáneo de la franquicia.

Alfred Gough y Miles Millar, responsables de la producción protagonizada por Jenna Ortega, han manifestado su entusiasmo por seguir explorando este mundo peculiar. Su próximo paso será trasladar nuevamente a la familia Addams a la animación, esta vez con una película para la pantalla grande, desarrollada junto a Amazon MGM Studios.

Un regreso animado con nuevo enfoque

La historia de Los locos Addams está estrechamente ligada a la animación desde sus orígenes en las caricaturas de Charles Addams en la década de 1930. Con el tiempo, se han producido diversas adaptaciones animadas, incluidas las películas Los locos Addams (2019) y Los locos Addams 2 (2021), ambas inspiradas en los diseños originales del creador.

Sin embargo, la nueva cinta no será una continuación de esas producciones ni de la trama de Merlina. Gough y Millar han confirmado que se trata de un reinicio del universo animado, independiente de las versiones más recientes. “Estamos reiniciando la franquicia de películas animadas. Así que no tendrá nada que ver con las dos películas anteriores, ni está conectada con esta serie. Será una película completamente nueva de los Addams”, explicaron en entrevista con Deadline.

Producción y equipo creativo

El proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y cuenta con la participación de Kevin Miserocchi, director ejecutivo de la Tee and Charles Addams Foundation, organización que resguarda y difunde el legado de Charles Addams. Miserocchi, quien conoció personalmente al dibujante, ha colaborado previamente en Merlina y en las cintas animadas de 2019 y 2021.

También se suman a la producción Gail Berman y John Glickman, creativos con experiencia en trabajos anteriores de Los locos Addams. Por ahora, no se ha revelado el título oficial ni la fecha de estreno.

El presente de Merlina

Mientras la película avanza en su desarrollo, los seguidores de Merlina disfrutan de la segunda temporada, que debutó el 6 de agosto de 2025 con cuatro nuevos episodios: “Y un día sombrío volvió”, “Más vale un sombrío demonio conocido”, “El llamado de la sombría naturaleza” y “Si estas sombrías paredes hablaran”.

La segunda parte de esta temporada llegará el 3 de septiembre a Netflix, con otros cuatro capítulos que podrían sentar las bases para una tercera entrega.

