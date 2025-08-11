Este fin de semana, Joe Jonas y Demi Lovato trajeron de vuelta a Mitchie Torres y Shane Gray, personajes que interpretaron hace 17 años en las películas de Camp Rock, trayendo consigo un golpe de nostalgia entre sus fanáticos y el público en general.El día de ayer, domingo 10 de agosto, la cantante sorprendió al público que asistió al primer concierto del JONAS20 Greetings From Your Hometown Tour, la más reciente gira de los Jonas Brothers, banda conformada por los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas, la cual inició en el Met Life Stadium de East Rutherford de Nueva Jersey, ciudad natal del trío de hermanos.Fue hacia el final del show, luego de interpretar canciones como “Lovebug” y “S.O.S.”, de las favoritas de los fans, que Joe Jonas cantó “Gotta Find You”, canción de Camp Rock, para luego sorprender al público con la aparición de Demi Lovato en el escenario, quien cantó “This is Me” a dueto con Joe.Además de revivir la icónica canción de la primer película de Camp Rock, que se estrenó en 2008, ambos artistas también interpretaron a dueto “Wouldn't Change a Thing”, canción que sale en Camp Rock 2: The Final Jam, estrenada en 2010, cautivando a los Jonatics, como se hacen llamar los admiradores de los Jonas.Ambos terminaron su actuación con un cálido abrazo, y posteriormente subieron varios videos backstage a sus cuentas de Instagram y TikTok.Sin duda, este icónico reencuentro significó mucho para las generaciones que crecieron viendo las películas y programas de Disney Channel, provocando una ola de comentarios que reflejan la nostalgia que los fans sintieron al ver la emotiva reunión: “El mundo se está curando”, comentó alguien en uno de los posts de Demi, “bienvenido de vuelta 2008”, “Hagamos historia!!! queremos Camp Rock 3!!!”, “había estado rezando por este día”, son otros de los muchos comentarios que se leen en los videos.Además de Demi, los Jonas tuvieron otros invitados sorpresa en la noche inaugural de su gira, fecha que fue sold out. Artistas como Switchfoot, Dean Lewis y Jesse McCartney se unieron al trío para cantar algunos de sus éxitos.El JONAS20 Greetings From Your Hometown Tour celebra los 20 años de carrera de la agrupación musical de los hermanos Joe, Nick y Kevin, con alrededor de 50 fechas confirmadas alrededor de Estados Unidos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL