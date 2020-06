Mercedes Salazar se sumerge en el "Nuevo Mundo"

En Netflix se puede ver la serie histórica colombiana “La Reina de Indias y El Conquistador”, una producción de la plataforma en streaming Netflix. La trama está inspirada en la historia del nacimiento de la ciudad de Cartagena de Indias, protagonizada por Essined Aponte y Emmanuel Esparza, también participa la actriz española Mercedes Salazar, quien comparte en entrevista la experiencia de filmar un que cuenta con locaciones en la Sierra Nevada de Santa Martha, el Río Magdalena y Santa Fe de Antioquia.

En la trama se narra cómo Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, llega al nuevo continente y se enamora de la india Catalina, desarrollándose así una relación llena de intrigas. Mercedes interpreta a Inés López de Heredia, esposa del hermano de Pedro de Heredia, una mujer comprometida con su familia, en especial con su hijo. Inés apoya incondicionalmente a su marido y tratará de adaptarse a su nueva vida en el “Nuevo Mundo”.

“Es una historia de amor entre una indígena y un conquistador, se ven los dos mundos que son bien distintos, habrá todo tipo de impedimentos y ruptura de códigos éticos de la época (1533)”, explica Mercedes, quien señala que el público verá también ese choque cultural que se dio entre españoles e indígenas: “En algunos casos se arrasó con poblados enteros y esa parte también se ve reflejada al principio de la historia, pero sin juzgar, sólo se presentan los hechos y después el espectador toma conciencia de lo que fue la historia real”.

Así, la trama conjuga aspectos de la historia colombiana con una ficción donde confluye el romance, pero también la influencia europea que quedó impregnada en América Latina. La actriz afirma que se retrata esa desconfianza del cruce de fronteras que por desgracia persiste hasta hoy día, señala que si este tipo de cuestiones sociales se superaran, saldrían cosas positivas.

En cuanto a la magia de la ambientación, el vestuario y la escenografía para recrear una época como ésta, dice la actriz que todo se desarrolló con gran calidad: “Tuvimos una suerte maravillosa con todo el equipo que conforma la producción. Para mí fue como viajar en el tiempo, es lo mejor de estar en un proyecto de época, más en este que nos sitúa en el siglo XVI. El equipo de producción hizo un trabajo excelente con las caracterizaciones, todos los departamentos estaban entregados al 200 por 100 y todos esos detalles los puede apreciar el espectador en el vestuario y en los objetos que aparecen en escena. Viajamos por toda Colombia y en la ciudades que pudimos pisar, buscamos retratar la época”.

Finalmente, en cuanto a la construcción de su personaje “Inés”, Mercedes resalta que para ella fue un reto interpretarlo, “ella tomó la decisión junto con su esposo de llegar al ‘Nuevo Mundo’ para mejorar su nivel de vida”. “Inés” tiene cierto rechazo de vivir en un lugar que desconoce, del que no se siente parte. “En ciertos momentos de la historia sí tiene cierto reparo hacia el otro (la comunidad indígena), se acerca, quiere conocer y tener amistad, se da cuenta que son personas con un corazón inmenso, pero que al principio no lo quería ver por tener el prejuicio”. Además, detalla que, en comparación con su personaje, ella sí es incluyente y no tiene prejuicios hacia el otro, ni hacia lo desconocido.

JL