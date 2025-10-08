Miércoles, 08 de Octubre 2025

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La sangre del exorcista”

El terror se sigue apoderando de la cartelera de cine y en los estrenos de la semana está la película La sangre del exorcista

Por: Xochitl Martínez

"La sangre del exorcista" ya está en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

Los aficionados al cine de terror tienen varias opciones en las salas de cine, y en las películas de estreno se encuentra el filme británico La sangre del exorcista.

La trama narra un espantoso descubrimiento en los terrenos del nuevo hogar de una pequeña familia, sumerge a la joven pareja en una vorágine de posesión demoníaca y la más violenta de las venganzas.

Este será un exorcismo con un giro inesperado, que desata un espíritu vengativo que ha estado encerrado durante siglos.

La sangre del exorcista

(The Crucifix)

De Stephen Roach.

Con Hannaj Bang Bendz, Alex Walton, Nicholas Anscombe, Dean Kilbey, Darren Le Fevre.

Reino Unido, 2025.

