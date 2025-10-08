Los aficionados al cine de terror tienen varias opciones en las salas de cine, y en las películas de estreno se encuentra el filme británico La sangre del exorcista.

La sangre del exorcista. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

La trama narra un espantoso descubrimiento en los terrenos del nuevo hogar de una pequeña familia, sumerge a la joven pareja en una vorágine de posesión demoníaca y la más violenta de las venganzas.

La sangre del exorcista. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

Este será un exorcismo con un giro inesperado, que desata un espíritu vengativo que ha estado encerrado durante siglos.

La sangre del exorcista

(The Crucifix)

De Stephen Roach.

Con Hannaj Bang Bendz, Alex Walton, Nicholas Anscombe, Dean Kilbey, Darren Le Fevre.

Reino Unido, 2025.

XM