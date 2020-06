Melisa López, de JNS, revela que padece COVID-19

Melissa López, integrante de JNS, reveló que dio positivo a COVI-19. La joven de 37 años reveló en una plática por redes sociales que se hizo una prueba para saber si poseía la enfermedad aun sin tener algún síntoma, y los resultados arrojaron que la intérprete tenía el malestar.

"Hace un par de días me confirmaron que tengo COVID-19, soy positivo y lo más raro de todo es que prácticamente estoy asintomática", dijo Melissa a sus fans que se conectaron para ver una entrevista.

La cantante indicó que el ser asintomático es lo más peligroso "porque puedes salir a ver a la familia", sobre todo en medio de estas semanas en que la gente ha vuelto a salir a trabajar o que se está viendo con amigos.

La intérprete mexicana indicó que cada vez hay más casos y, al menos en su caso, hay cada vez gente más cercana que padece COVID-19. "Yo ya sé de 12 conocidos que dieron positivos y sin vernos, pero ya somos muchos los conocidos los cercanos que estamos dando positivos", dijo.

Melissa López reconoció que a veces la gente se burla por los memes y las veces en que se ha previsto que se llegara a la curva, pero señaló que la situación es de poner atención porque una persona lo puede adquirir y no presentar síntomas, pero contagiarlo a otra persona que sí tenga una enfermedad más fuerte.

"Hay muchos síntomas que están relacionados con el COVID. Son muchas cosas pero yo no lo he tenido. Por un lado estoy agradecida porque fue de esta forma, pero también por el otro dices 'Híjole, cuánta gente lo tiene y no tiene ni idea'".

"Ahorita que están regresando a la 'nueva normalidad', pues no, es el momento complicado, de verdad estamos en el pico, del pico, del pico", comentó la cantante mexicana.

JNS y Kabah forman parte de Rainbow Tour, serie de presentaciones que tienen fechas previstas para septiembre.

