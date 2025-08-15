Este 16 de agosto, a las 20:00 horas, el espacio cultural Xilo abrirá sus puertas para rendir un homenaje gráfico y sonoro al poeta, músico y artista visual brasileño Arnaldo Antunes. Bajo el título “Trece maneras de homenajear a Arnaldo Antunes”, el creador multidisciplinario Sergio Araht presentará 13 piezografías de 60 x 40 centímetros inspiradas en la obra de este referente de la cultura brasileña.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre de 2025, reinterpreta fragmentos literarios y visuales de Antunes mediante un lenguaje que combina tipografía experimental, poesía concreta y guiños a la trayectoria del artista. Sergio Araht, reconocido por su trabajo en diseño gráfico, poesía visual y portadas discográficas, encontró en Antunes una afinidad creativa que se refleja en cada pieza.

El vínculo entre ambos creadores no es reciente: en 2022, el propio Antunes elogió el proyecto en un correo electrónico. “Este proyecto de gráfica de Sergio Araht es genial. Me encantaría recibir un ejemplar. Gracias de antemano”, expresó el músico, quien actualmente reside en São Paulo, Brasil.

Las obras de Araht rastrean la huella de un artista que formó parte del trío Tribalistas junto a Marisa Monte y Carlinhos Brown, y que también dejó su marca como letrista de la banda Titãs. Su producción ha traspasado fronteras, situándolo junto a figuras como Caetano Veloso o Clarice Lispector, capaces de expandir la cultura brasileña más allá de su territorio.

Para acompañar la experiencia visual, el DJ Erik de Luna ambientará la velada con una selección musical que dialogará con las piezas expuestas. Xilo, que fusiona la esencia de una cantina tradicional con propuestas artísticas contemporáneas, será el escenario perfecto para esta cita. Su nombre -que evoca tanto la madera de xilófonos como las xilografías- resume la vocación del lugar como punto de encuentro entre arte, música y convivencia.

El público tendrá la oportunidad no sólo de redescubrir a Antunes desde lo visual, sino también de disfrutar del ritual de compartir un mezcal o una cerveza artesanal frente a obras que celebran su genio creativo. Con entrada libre, esta exposición invita a sumergirse en un homenaje donde la gráfica, la palabra y el sonido confluyen en un mismo espacio.

Datos clave

Fechas: 16 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

16 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Hora: 20:00 horas (inauguración).

20:00 horas (inauguración). Lugar: Xilo, Bernardo de Balbuena 143, Guadalajara.

Xilo, Bernardo de Balbuena 143, Guadalajara. Actividades: Exposición gráfica + sesión musical.

Exposición gráfica + sesión musical. Entrada: Libre.

