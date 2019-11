“Médicos, línea de vida”, al quirófano sin filtros

De lunes a viernes a las 21:30 horas se transmite en el canal Las Estrellas de Televisa, el melodrama, “Médicos, línea de vida”, emisión protagonizada por Livia Brito que está teniendo buena respuesta por parte del audiencia. En la telenovela, producida por José Alberto Castro, también participan Palmeira Cruz y Federico Ayos, dos jóvenes promesas de la actuación quienes cuentan en entrevista, cómo ha sido trabajar en esta producción donde siempre están viviendo al límite de sus emociones.

“Estamos muy contentos mis compañeros y yo de que la gente esté abrazando el proyecto. La respuesta del público ha sido bastante positiva y al parecer están gustando estas historias de médicos y de amor”, expresa Palmeira, quien cuenta que hay mucha preparación en cómo se toman el rol de personajes dedicados a la medicina. Y es que tienen en el equipo a una doctora que es su coach, quien les enseña cómo inyectar, cómo usar los guantes y las terminologías que se usan a menudo en el campo de la medicina.

“Todo el tiempo está sucediendo algo, desde antes de que empezaran las grabaciones nos estuvo preparando una doctora, nos ofreció los términos y nos enseñó la manera correcta de tomar y usar el material. Desde ahí nosotros ya estábamos conscientes de que todo el tiempo íbamos a estar haciendo cosas y además, contando la historia. Ha sido un reto, llegan pacientes accidentados (personajes), así que nos implica mucha concentración y enfoque, pero lo disfrutamos porque es algo diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados como actores”.

Palmeira interpreta a la enfermera “Lili”, quien tiene interacción con “Mireya” (Erika de la Rosa). “Ella es una chica que se ha preparado, pero que se da cuenta que las cosas no son como las pintan en la escuela, se enfrenta a gente que está más arriba de ella, y que le toca aguantar y tolerar cosas. Ella se topa con ‘Mireya’, la jefa de enfermeras quien tiene un carácter bastante complicado. ‘Mireya’ no hace las cosas tan transparentes y le echa la culpa de los errores que ella comete”.

Historias reales y cotidianas

El histrión expone una problemática con su personaje, “Rafael Calderón”. CORTESÍA

Por otro lado, Federico Ayos destaca que es importante mostrar el lado humano de los médicos, quienes también tienen sus propios problemas y lidian con ellos mientras están en el campo de la salud. Él interpreta a “Rafael Calderón”, un anestesiólogo quien lleva una vida de excesos y esto lo lleva a experimentar con las sustancias que ejerce en su oficio.

“Estoy muy contento de estar en ‘Médicos’, hago un personaje que de verdad es muy atractivo, no había tenido la oportunidad de interpretar uno así, tiene esta cosa irreverente y rebelde que de alguna manera es un factor común en otros personajes que he hecho, pero este tiene algo en particular, tiene una vida de excesos, lleva una vida nocturna, pero no descuida su trabajo y justamente para no descuidarlo, se mete diferentes sustancias para aguantar el día”.

Federico señala que ha hablado con distintos anestesiólogos y le cuentan que la realidad es que sí hay casos de depresión y excesos en la medicina, “es un tema que pasa lamentablemente. Y lo que se plantea en ‘Médicos, línea de vida’, es conocer el mundo de esos doctores, que solo los vemos un ratito cuando vamos a consulta, quienes están ahí para ayudarnos, pero que ellos también tienen una vida, un hogar y una familia con la que llegan, o no, lidian directamente con la soledad o con los problemas de amores que tienen. Los presentamos como un seres humanos más, porque de repente los vemos como superhéroes y tienen un universo muy interesante dentro de sus vidas”.