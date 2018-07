Me propuse convertirme en Luis Miguel: Diego Boneta

Diego Boneta platicó sobre el reto que significó protagonizar a Luis Miguel y sobre las cosas que ambos tienen en común.

En el programa "Hoy" se transmitió un video en el que Boneta habla de su participación en "Luis Miguel. La serie", ahí confesó que desde pequeño admiraba a "El Sol" y que ahora que tuvo la oportunidad de protagonizar su vida, se da cuenta que ambos tienen varias cosas en común.

"Somos perfeccionistas, nos gusta hacer todo con calidad, respetamos a nuestro público, iniciamos nuestras carreras desde muy pequeños", dijo.

Boneta confesó lo más difícil que fue para él de interpretar a Luis Miguel:

"Lo más difícil, el diente, pensé que iba a ser más fácil, y el bronceado. No saben la cantidad de veces que me quemé las nalgas bronceándome", expresó.

"Para mí era muy importante que no fuera una parodia, un disfraz, que realmente se sintiera que estaban viendo a Luis Miguel. Mi meta como actor era convertirme en él, no imitarlo, si yo me la creía iba a ser mucho más probable que ustedes se la creyeran", aseguró.

Boneta dijo que cerrar este proyecto le causó un gran impacto; uno de los momentos más fuertes no fue cuando lo caracterizaron, sino cuando dejó de ser el personaje.

"Fue muy difícil para mí cuando terminé la serie, porque me enfoqué tanto en convertirme en él, que nunca pensé que iba a pasar cuando acabara y de pronto acabó la serie, cuando me regresaron el color de pelo y me quitaron el diente y me vi en el espejo no me reconocí. Para mí fue mucho más raro ese momento del final que la primera vez que me vi con el diente y el pelo, fue rarísimo, algo que no me había pasado".

A través de sus redes sociales, Diego Boneta le dedicó un mensaje a Luis Miguel tras el final de la exitosa serie.

"@lmxlm Gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene", publicó en su cuenta de Instagram.

