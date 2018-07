La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” será más reveladora

“Luis Miguel, la serie” ha sido todo un suceso, pues ha sacado a la luz varios secretos de la vida familiar y laboral del cantante; y claro, de los famosos que lo rodearon.

Sin embargo, la producción promete que la segunda temporada será aún más reveladora. Por lo pronto se sabe que las grabaciones iniciarán a finales del 2018; también se dio a conocer que esta segunda temporada se centrará en la vida del divo mexicano a mediados de la década de 1990, precisamente cuando Luis Miguel enfrentaba diversos problemas legales y continuará hasta la actualidad, pues todo parece indicar que sólo se harán dos temporadas. ¿Será que le tocará ver al espectador cómo salda su deuda con Alejandro Fernández?

Un detalle que cambia con respecto a la primera entrega, es que esta segunda parte también incluirá episodios de la vida del cantante que están basados sólo en especulaciones y las noticias faranduleras que protagonizaba por ese entonces.

En particular, el actor Diego Boneta, quien da vida a Luis Miguel, ya se encuentra listo para ser parte de esta segunda entrega, pues se conoce que el actor no se ha comprometido con ningún otro proyecto. “Hasta hoy, este ha sido el proyecto más grande en el que he estado, estoy muy contento con la respuesta del público”, ha señalado Boneta.

Boneta agradece a Jaenada

Después de trabajar juntos por varios meses, Diego Boneta agradeció a Óscar Jaenada por la experiencia de haber trabajado con él en la serie de Luis Miguel.

Jaenada fue uno de los personajes que acapararon la atención en el programa por su interpretación de Luisito Rey, el padre de “El Sol”.

Ayer, en su cuenta de Instagram, Boneta publicó una imagen junto al actor español, ambos en sus papeles de Rey y Luis Miguel.

“Vito & Michael Corleone @ojaenada ha sido un verdadero placer y un enorme aprendizaje el haber trabajado contigo. Que sea la primera de muchas brother. Gracias por tus consejos y amistad”.

Apenas hace unos días, Jaenada compartió un video en Instagram en donde se le ve junto a Martín Bello, actor que interpretó al Tío Tito, en un concierto de Luis Miguel.