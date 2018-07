Me incorporo a la vida, dice Alexis Ayala en video

"Hoy más que nunca les dejo un beso en el corazón", expresó Alexis Ayala después de haber sufrido un infarto y estar en terapia intensiva.

En redes sociales circula un video en el que el actor agradece las oraciones del público y la buena vibra, e informa que regresa a la vida con muchas ganas.

"Hola a todos. Hoy me voy a mi casa ya incorporándome a la vida, a la cotidianidad, a estar con mis hijas. Gracias por sus oraciones, el que me hayan acompañado. Fue importantísimo. Y la vida es maravillosa, siempre lo ha sido, hoy más que nunca les dejo un beso en el corazón estoy más fuerte que nunca y con unas ganas de gozar la vida como no tienen una idea, ustedes también a gozar y pasarla bien, éxito", expresó Ayala.

¡Excelente noticia! Feliz y recuperado @alexisayala regresa a casa Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 10 de Jul de 2018 a las 9:56 PDT

El actor se encontraba tomando unos días de descanso con su esposa en Acapulco, cuando el domingo 30 de junio en la noche, sin presentar molestia o síntomas previos al incidente, se infartó y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

JB