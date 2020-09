"Me estoy marchitando y estoy más gordito"

El cantante y baladista Cristian Castro ofrecerá su primer show online —“Cristian Castro, en tu casa”— el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas a través de la plataforma eticket Live —eticket.mx —. Hará un recorrido por sus éxitos más importantes, pero también ofrecerá un segmento religioso, porque siente la necesidad de compartir un mensaje de amor y esperanza ante estos momentos complicados que se han presentado a causa de la pandemia por el COVID-19: “Es un show de éxitos, tenemos grandes músicos; hice una selección que les va a fascinar”, compartió en un enlace vía Zoom.

Además, dijo que el concierto quedará a disposición del público durante los siguientes dos días de que se haya realizado la velada, para quienes no hayan tenido oportunidad de verlo en vivo. Gustavo Farías, el productor de los últimos discos de Juan Gabriel, está encargado de la producción del show.

“Es la primera vez que lo estoy haciendo con eticket Live; será un estupendo show con canciones nuevas, además de una sección religiosa que estará por primera vez en mi show. Habrá buenas sorpresas y buenos arreglos, los voy a sorprender mucho”. El concierto se realizará desde Burbank, California.

Durante la charla, Cristian estuvo muy reflexivo acerca de la pandemia, dijo que ahora que murió su abuela Socorro pudo ver lo importante que es el rezo y la fe y que cuando ella estaba en vida no lo tomó en cuenta, hasta ahora. Además, compartió que desde su percepción hay una sobre construcción en la actualidad, “construir tanto nos va a llevar a un lugar muy incómodo”, confesó, en el sentido de que se debe cuidar el entorno, porque cuando la naturaleza busque el equilibrio, espera que el impacto en las personas no sea tan grande.

Sobre colaboraciones próximas a propósito de su show, dijo que de momento prefiere seguir manteniéndose en aislamiento y ya después cuando al menos haya un medicamento, entonces sí poder planear nuevas cosas; de momento se quiere cuidar y cuidar a sus músicos para esta velada que viene. Lo que sí reiteró es que durante el desarrollo del espectáculo cantará temas religiosos como “Yo te amo Dios”, que será la primera vez que lo interprete en vivo, además de “Ángel” y “Cuando vuelva a la vida”, su reciente sencillo escrito por Kike Santander.

Sin embargo, añadió que extraña mucho a su público, siente la necesidad de verlo y abrazarlo: “Me impacta mucho no tener de frente al público, hay un desencuentro muy obvio y muy visible, todos los cantantes lo estamos notando, estamos desencontrados porque nos falta el público, parece que fuera un sueño y que ya no lo vamos a tener, no sabemos qué va a pasar, estamos con incertidumbre. Me estoy marchitando y muchos lo estamos haciendo también por la falta de socializar tranquilamente como antes, hay mucho sufrimiento, se nos nota anímicamente a todos y lo estamos reflejando, yo estoy más gordito (risas)”.

Lo que viene

Ahora que se encuentra en este momento espiritual y reflexivo, Cristian cuenta que planea sacar dos álbumes, uno de tinte religioso y otro pop: “Mi proyecto ahora es sacar un disco espiritual, me gustaría mucho (desarrollarlo) porque creo que siempre va a ser necesario en las navidades y en las fiestas judías. No tiene que tener a fuerza el sello católico que tiene mi familia o que tengo yo, quiero hacer un disco de espiritualidad, eso me interesa mucho porque en esta pandemia necesitamos estas ternuras y lo estoy promoviendo mucho para que siga su camino”.

Con respecto al segundo proyecto, explica que será un álbum producido por Alejandro Zepeda, hijo de María Victoria, con quien ya había trabajado en sus tres primeros álbumes donde salieron éxitos como “No podrás” y “Nunca voy a olvidarte”; buscará que sea un disco muy pop con tintes de rock.

Muy cercano a su padre en los últimos años

Sobre la muerte de su papá, Manuel “El loco” Valdés, dijo Cristian que tal vez de niño y adolecente no tuvo el acercamiento que él hubiera querido, pero ya cuando estuvo adulto, lo buscó y forjaron una gran amistad; además, dice que le envidia muchas de sus actitudes como el vivir en libertad y ser tan relajado.

“Mando mi amor, mis pensamientos y mi oración a su familia. Mi padre fue una persona muy agradable, muy sentimental y con un mundo muy propio, por eso tuvo mucho amor de parte de su público y sus seguidores, viniendo de una familia de comediantes tan linda y tan querida. Tengo mucho honor de ser su hijo”. Le dio las gracias por traerlo a la vida, cuenta que no estaba planeado y si no fuera por esa suerte él no estaría hoy aquí, fue el hijo número 12 de “El loco” Valdés.

“Hicimos una amistad, una relación bonita de papá e hijo, que eran más de amigos. Quise estar cerca lo más posible de él y fui lo más cariñoso que pude, me siento contento de haberle hablado por teléfono todas las veces que pude y lo llevé a todos los lugares que pude, me duele bastante su partida, es una persona que vivió a plenitud”, finalizó.

JL