Cristian Castro ofrecerá show virtual; recuerda a "El Loco" Valdés

El cantante y baladista Cristian Castro ofrecerá su primer show online el próximo sábado 19 de septiembre en punto de las 21:00 horas a través de la plataforma e ticket live.

El intérprete de "Azul" hará un recorrido por sus éxitos más importantes, pero también ofrecerá un segmento religioso, porque siente la necesidad de compartir un mensaje de amor y esperanza ante estos momentos complicados que se han presentado a causa de la pandemia por el COVID-19. "Es un show de éxitos, tenemos grandes músicos; hice una selección que les va a fascinar", compartió en un enlace vía Zoom.

Además, dijo que el concierto quedará a disposición del público durante los siguientes dos días de que se haya realizado la velada, para quienes no hayan tenido oportunidad de verlo en vivo. Gustavo Farías, el productor de los últimos discos de Juan Gabriel, está encargado de la producción del show.



"Es la primera vez que lo estoy haciendo con e ticket live y agradecido con los directores de la plataforma. Será un estupendo show con canciones nuevas, además de una sección religiosa que estará por primera vez en mi show. Habrá buenas sorpresas y buenos arreglos, los voy a sorprender mucho". El concierto se realizará en Burbank, California.

Durante la charla, Cristian estuvo muy reflexivo acerca de la pandemia, dijo que ahora que murió su abuela Socorro, pudo ver lo importante que es el rezo y la fe y que cuando ella estaba en vida no lo tomó en cuenta, hasta ahora. Además compartió que desde su percepción hay una sobre-construcción en la actualidad, "construir tanto nos va a llevar a un lugar muy incómodo", confesó, en el sentido de que se debe cuidar el entorno, porque cuando la naturaleza busque el equilibrio, espera que el impacto en las personas no sea tan grande.

En cuanto a la muerte de su papá Manuel "El loco" Valdés, dijo Cristian que tal vez de niño y adolecente no tuvo el acercamiento que él hubiera querido, pero ya cuando estuvo adulto, lo buscó y forjaron una gran amistad, además dice que le envidia muchas de sus actitudes como el vivir en libertad y ser tan relajado.

"Mando mi amor, mis pensamientos y mi oración a su familia. Mi padre fue una persona muy agradable, muy sentimental y con un mundo muy propio, por eso tuvo mucho amor de parte de su público y sus seguidores, viniendo de una familia de comediantes tan linda y tan querida. Tengo mucho honor de ser su hijo". Le dio las gracias por traerlo a la vida, cuenta que no estaba planeado y si no fuera por esa suerte él no estaría hoy aquí, fue el hijo número 12 de "El loco" Valdés.

"Hicimos una amistad, una relación bonita de papá e hijo que eran amigos. Quise estar cerca lo más posible de él y fui lo más cariñoso que pude, me siento contento de hablarle por teléfono todas las veces que pude y lo llevé a todos los lugares que pude, me duele bastante su partida, es una persona que vivió a plenitud".

jb