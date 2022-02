"Me corrieron por bonita": Empleada de Saltillo se viraliza en TikTok

La cadena comercial Sam´s Club despidió a Fernanda, la chica coqueta que causó revuelo en TikTok y redes sociales con sus fotos, y que era empleada en una de sus tiendas en Saltillo.

"Me corrieron por ser bonita", dice la joven. Es la joven del pasillo 5, la mujer que arrancó suspiros y enamoró a cibernautas, que en redes sociales la comenzaron a seguir y ahora cuenta con más de 260 mil seguidores.

Al darse a conocer, personas fueron a buscarla a los establecimientos en Saltillo. La firma comercial decidió rescindir su contrato laboral, aunque la muchacha no ha revelado detalles al respecto. En su video sólo comentó: "Me corrieron por ser bonita".

La joven, de unos 20 años de edad, publicó en su perfil de TikTok fotografías de ella en su empleo, lo que causó sensación entre los cibernautas.

"Imagínese que vienen a Sam's y los atienda yo", dijo a sus miles de admiradores y seguidores en redes sociales. En una de sus publicaciones en la plataforma de videos cortos, Fernanda dio a conocer que la cadena de tiendas de autoservicio la despidió y preguntó a sus seguidores si querían conocer la historia de cómo pasó, luego de haber sido viral por la publicación realizada.

La joven comentó: "a mí no me gusta el chisme…ah, pero como me entretiene". Sam's Club Saltillo despidió a Fernanda por el video que publicó en TikTok y se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.

JM