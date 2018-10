Mauricio Mancera habla de su mala experiencia en "Venga la Alegría"

Mauricio Mancera, actual conductor en el programa "Hoy", platicó de una amarga experiencia que vivió en "Venga el Domingo", una versión de fines de semana de "Venga la Alegría", programa de Tv Azteca.

"Eso sí, fíjate que eso lo hice por amor al arte"

En su canal "El Mau Tv", invitó a Sergio Sepúlveda, con quien platicó algunas anécdotas de cuando trabajaba en Azteca.

Sepúlveda, quien es uno de los productores del matutino, lo cuestionó sobre su salida de la empresa, por lo que Mancera le recordó que ésta se debió a que no le pagaron durante dos años.

"Porque me corriste y nunca me pagaste el finiquito", dijo Mancera entre risas, a lo que Sepúlveda añadió: "ya les contaste, aquí a tu público, que hubo una temporada en la que no te pagaron realmente".

"Eso sí, fíjate que eso lo hice por amor al arte", comentó Mauricio.

Sin embargo, Sepúlveda replicó: "Él siempre se queja de que le pagaban mal, le pagaron muy muy bien Azteca, no se puede quejar, esta casita salió de Azteca, no de Televisa".

Entre bromas, Mancera comentó que cuando les avisaron que "Venga el Domingo" saldría del aire, él solicitó el pago que estaba pendiente, sin embargo le respondieron que nunca entró a la nómina, por lo que no le podrían pagar.

Finalmente, Mauricio confesó que no extraña a Tv Azteca como empresa, pero sí a la gente que ahí trabaja.

AC