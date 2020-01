Mauricio Clark regresa a "Hoy" y se disculpa con Andrea Legarreta

Tras casi ocho meses del pleito que tuvo al aire Mauricio Clark con Andrea Legarreta sobre el tema de la homosexualidad, el exconductor regresó al programa "Hoy" para disculparse públicamente, hablar sobre su cambio de nombre y del exorcismo que lo hizo dejar la vida gay.

Quien ahora se hace llamar Franco Clark se sentó en la mesa de debate del matutino de Televisa y antes de que fuera cuestionado sobre su vida y de cómo salió de las adicciones y del mundo LGBTTI se disculpó por haber enfrentado a la conductora titular, con la producción de Magda Rodríguez y con el público.

"Antes de iniciar la entrevista me gustaría pedirles perdón, perdón de corazón. Hay veces que los humanos, y voy a hablar a título personal, actué de una manera soberbia de una manera complicada y es tanta mi desesperación ver a tanta gente desesperada, pidiendo ayuda y de repente no tener los elementos o las herramientas que me duele mucho lo que está sucediendo con personas con atracción del mismo sexo y con problemas de drogas...", comentó.

El quien fuera conductor de dicho programa habló sobre su decisión de cambiarse el nombre, pero antes recordó el odio y el deseo que tenía en ver muerto a su padre y reveló el suceso que lo marcó desde que era un niño, porque fue su papá quien lo avergonzó por el tamaño de su pene.

Fue Jorge "El Burro" Van Rankin quien lo interrumpió para explicar que el invitado le había confesado que su progenitor lo llamaba "maricón". Pero no sólo eso aceptó Franco Clark, sino que también aseguró que le decía "marrano" y que lo minimizaba cada vez que podía.

Clark explicó que entendió el dolor que había dentro de su papá, ya que también como él sufrió maltrato y que por ello no sabía dar amor. Y gracias a esto pudo reconocer y aceptar por fin el apellido Franco, que él utiliza como nombre.

"Aunque ahorita sea un viejito cascarrabias lo abrazo con todo mi amor y te lo digo de frente si me estás viendo papá, te amo y te pido perdón públicamente", aseguró

El otro tema que se tocó, durante un poco más de 14 minutos que duró la mesa de debate, fue su adicción a las drogas y su "cura" de la homosexualidad y fue Martha Figueroa quien abrió con la pregunta. "¿Por qué ya no eres gay? a la gente no le ha quedado claro".

"La adicción la desarrollé por mis carencias emocionales, por mi baja autoestima y sobre todo por la necesidad de aceptación y reconocimiento de la figura paterna", respondió a la periodista de espectáculos para luego a asegurar que su conducta homosexual como tal fue una adicción. En ese momento la mesa protestó, pero él señaló que no quería pelear.

Fue la psicóloga Estela Durán quien discrepó con el ahora conferencista, ya que para ella la homosexualidad se descubre a lo que Clark respondió que para él era algo aprendido.

Antes del final, Franco sí aceptó haberse sometido a un exorcismo para dejar de ser gay.

"Es cierto, las personas que como yo llevamos una vida sumamente en el fondo no basta con terapia, se necesitan hacer actos de liberación de oración porque estamos hablando de cuestiones espirituales", aseguró

Durante ese tiempo, el invitado se mostró tranquilo y mesurado, escuchando las preguntas y tratando de contestarlas lo más sincero posible, todo lo contrario a lo que en junio del año pasado sucedió al aire donde Andrea Legarreta y él discutieron.

jb