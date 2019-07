Mauricio Clark recae en las drogas y se justifica

Luego de que se filtrara un audio donde Mauricio Clark confesó que recayó en las drogas, el excondutor en su cuenta de Twitter se justificó diciendo que "es de humanos tropezar".

Clark, quien ha mantenido una férrea lucha contra la comunidad LBGT+, de la cual perteneció en algún momento de su vida, trató de dar la cara en redes sociales justificando que lo hizo por tanta presión y amenazas de muerte.

En el audio se escucha decir a Clark que no necesitó ayuda de contención, pero que durante cuatro días recurrió a las drogas y que fue acosado por fotógrafos que se metieron a su casa para obtener una imagen. También reveló que es su iglesia la que lo está sosteniendo luego de quedarse sin trabajo.

"Ya pasó, fue una crisis, es lo que te decía, una reincidencia... La llevaba muy bien, por más que le digas a la gente, no es fácil con todo esto que está pasando y caí, tropecé...", dijo en el audio.

"Sí pedí un chingo, no quiero hacer cuenta, lo que me duele es que estoy traicionando a Cristo y ocupar el dinero que me está dando, después de haberme quedado sin un peso, estarlo ocupando para eso duele".

En otro tuit, el mismo Mauricio reveló el nombre de la persona que difundió el audio, al cual consideraba "hermano del mismo dolor" al ser los dos parte de la comunidad de alcohólicos anónimos.

La gente que sigue a Clark no esperaron para reaccionar, unas a favor y otras tantas fueron agresivas, ya que aseguran que la gente no cambia y que él sigue siendo "homosexual y drogadicto".