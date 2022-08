A través de redes sociales, la productora Melissa Yamel (@MelissaPurrs) ha compartido públicamente el abuso sexual que sufrió por parte del standupero Mau Nieto, señalando que la supuesta acción se dio en 2018.

En su perfil de Twitter, Melissa Yamel recordó este momento ante la clausura del recinto Woko, en donde indicó fue donde tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento con el comediante, luego de que decidió acercarse con él y comentarle entonces que le había gustado su especial de comedia estrenado en la plataforma de Netflix.

“Cuento esto como una muestra de amor propio, porque es algo con lo que ya no quiero cargar. Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio”, detalló Melissa Yamel al compartir un “hilo” en el relata el encuentro que tuvo con Mauricio Nieto.

De acuerdo a las declaraciones de Melissa, el señalado estaba en el lugar en compañía de otros comediantes, y tras referirse al especial de comedia en Netflix, Mauricio le preguntó que estaba bebiendo y le invitó tragos de mezcal.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: 'Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?' 'PARA PODER COGER CONTIGO'- respondió. Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento”, apuntó Melissa, al indicar que en el momento intentaron abrir la puerta del sanitario: “Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera, mientras yo, agarraba con todas mis fuerzas la perilla para que no la abrieran. Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban”.

Más abusos

Melissa Yamel comentó que tras este momento, su amigo identificado como “Solín” le recriminó haber cometido un error sin comprender qué había pasado, por lo que ante sus intenciones de pedir un taxi y retirarse, el también stadupero Juan Carlos Escalente (@juanescaliente_) se ofreció llevarla, sin embargo, recuerda que llegaron a casa del comediante.

“Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui”.

En su testimonio, Melissa también indica que tras lo sucedido con Mauricio Nieto, “Solín” le dijo en repetidas ocasiones que estuvo a punto de arruinarle la carrera a Mauricio Nieto y que lo mejor sería que ella ya no fuera más al Woko.

“Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí. Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa, era 'la que se cogió a Mau Nieto'. Sin embargo, en abril del mismo año, comencé a asistir nuevamente a los Open mics y a shows; dentro de mí sabía que no era mi culpa y que Mauricio fue quien se aprovechó de mí”.

Melissa también puntualizó que tras esta experiencia, se integró al equipo de trabajo de “Círculo Rojo”, de Iván Juárez, en donde tuvo que participar en un show para Mauricio Nieto: “tuvimos un show llamado 'Probando Material'. Iván nos dio lentes de armazón y bigotes falsos para que nos 'maunietearamos'. Una total humillación (…) Cuando ‘M’ llegó, nos saludamos de una manera muy incómoda, y puedo decirles que lloré durante todo el show”.

Añadió que tras esto, notó que dejó de ser incluida en el trabajo y “simplemente me ghostearon y dejé de trabajar ahí. Luego me enteré que Iván decía que yo 'había tenido un mal comportamiento' la noche que Mauricio tuvo su show”.

Reaccionan en redes sociales

El testimonio de Melissa Yamel ha generado discusión entre los internautas, por una parte, quienes critican a la productora la forma de hacer su denuncia en redes sociales y no ante las autoridades, sin embargo, las muestras de apoyo también se hacen presentes en comentarios que recuerdan que no es el primer caso de mujeres dentro del mundo del standup o relacionados a este tipo de shows o exponentes que han compartido públicamente casos de abuso sexual o ambientes incómodos en los que sobresale el machismo y discriminación hacia las mujeres.

MF