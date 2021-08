“Matando cabos” se brinca al cine y se va al streaming

La secuela de “Matando Cabos” no llegará a las salas de cine, y su destino será el streaming. Billy Rovzar, productor del proyecto, informó que la decisión se tomó ante la situación actual de las salas comerciales y el interés de la plataforma.

El filme producido por Lemon Films reunirá 15 años después a Joaquín Cosío, como “Mascarita”, y a Silverio Palacios, en el papel de “Tony el Caníbal”.

Amazon Prime Video fue la plataforma que compró a Lemon Films tres cintas producidas en 2019: “Animales humanos”, cinta de terror ahora disponible; “El amarre” con Vadhir Derbez y “Matando Cabos”, las dos últimas aún sin fecha de lanzamiento.

“Las vieron y las compraron. No llegan a cines, sino directo a plataforma; sí se extrañará la sala y ver la reacción de la gente, especialmente con “Matando...” por la risa contagiosa. Pero no vemos ahora las condiciones y ya la tenemos que estrenar…

Ahora el cine está limitado (en aforo) y hasta que no tengamos una certeza, vamos a volver con películas ahí”.

El también productor, junto con su hermano Fernando, de cintas como “Kilómetro 31” y “Salvando al soldado Pérez”, señala que hay un cambio de chip para entender las nuevas formas de difundir un título.

“Primero, hay que quitarnos la idea de las TV Movies, de que antes las de cine tenían cierta calidad y las de TV, una menor; ahora estamos hablando de que son cosas de igual calidad, tiene que serlo, hablamos que pueden salir tanto en pantallas como en la casa de cada uno”.

“El segundo chip es la promoción: si vas a cines, la haces antes, pero ahora es después de estrenarse porque me explicaban que si la gente lee o ve la nota de tal película días antes, la buscarán y no estará, entonces ahora debe ser cuando ya esté”, subraya.

La secuela de “Matando Cabos” ubica a los personajes 15 años después de la primera entrega. En esta ocasión los cuerpos de ambos ya no son los mismos, pueden ya no cargar personas o batallan con la ciática, pero eso no quita que sea una historia llena de acción y violencia con algo de comedia.

De terror

“Animales humanos” forma parte de la trilogía de terror que el sello Lemonster, de los Rovzar, realizaron junto con “Juega conmigo”, que llevó este año a más de medio millón de espectadores a salas y “El amarre”, dirigida por la argentina Tamae Garateguy.

La primera, protagonizada por Adriana Louvier y Antonio de la Vega, gira sobre un matrimonio y su pequeña hija, y la presencia de un misterioso perro.

Es dirigida por Lex Ortega, creador de la antología “México bárbaro” y la cinta “Atroz”, considerada la más violenta del cine nacional en los últimos años.

