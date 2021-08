El regreso de Macarena Miguel

Macarena Miguel comenzó su carrera desde muy pequeña, luego se alejó de las cámaras y tras 15 años de ausencia y con 26 años está lista para conquistar desde el cine hasta la televisión.

Y para muestra, la actriz alista el estreno de la cinta mexicana "Un retrato de familia" del director Adrián Zurita, donde comparte créditos con: Ximena Romo, Hugo Stiglitz, Humberto Zurita y Mauricio Argüelles: “Me muero de ganas de que ya se pueda estrenar, la hemos retrasado por la pandemia, para esperar el mejor momento en las salas de cine. Es mi primer protagónico en el cine, lo cual me hace muy feliz, y bueno, es una historia de familia, muy mexicana, que espero pronto puedan disfrutar”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

En el filme, interpreta a “Sofía”, una chica que quiere ser actriz, quien tiene dos hermanas, todas hijas de los personajes que representan Humberto Zurita y Mar Saura. “Ellas están acostumbradas a que su papá trabaja día y noche, la convivencia con él nunca ha sido muy cotidiana”, así que cuando él decide pasar mayor tiempo con su familia, se da cuenta que no sabe cómo convivir con ellas.

En lo referente a la pantalla chica, Macarena es parte del elenco del melodrama “La desalmada”, la producción con más rating de Televisa, actualmente.

De lunes a viernes a las 21:30 horas, a través de Las Estrellas, se puede ver la producción donde comparte créditos con Livia Brito, José Ron y Eduardo Santamarina. En esta telenovela Macarena interpreta a “Mari”, una empleada de servicio, nieta de “Pachita” (Ana Martín).

“Estamos muy contentos de que todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos meses esté dando tan buenos frutos. Es una novela con un elenco increíble, con un trabajo maravilloso de parte de los directores y el equipo de producción, así que estamos emocionados por la buena respuesta”.

Luego de varios años de ausencia en Televisa, la actriz regresa a esa empresa con este proyecto al que le tiene mucha fe. “‘Mari’ es un personaje maravilloso, que representa mi regreso a Televisa después de tantos años, y para mí ha sido una grata sorpresa, todo lo he encontrado maravillosamente bien y el personaje me fascina”. Una de las características que le llamó la atención del rol que interpreta es que no recurre al cliché de lo que se veía antes en los melodramas con respecto a las empleadas de servicio.

“Es una chica con muchas ilusiones, y sí, justamente no es el tipo de personaje que estamos acostumbrados a ver, es un personaje muy independiente y también muy luchona y con muchas ganas de salir adelante. En televisión estamos acostumbrados a ver el cliché y ‘Mari’ es todo menos eso”.

Sobre la relación de trabajo con Ana Martín, Macarena, se siente muy agradecida de compartir cuadro con ella: “Trabajar con Ana ha sido una sorpresa increíble para mí, es una gran actriz, sabemos la trayectoria que tiene, y para mí es como tener una clase de actuación particular cada vez que estoy en el set con ella, porque es una persona con muchísima experiencia y a la vez muy generosa, como lo es también Alberto Estrella y otros actores que están en la novela y que tienen tantos años en esto”, finaliza.

