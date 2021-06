Rebecca de Alba regresa a la conducción en la televisión y es que hoy se dio a conocer que será la nueva conductora de "MasterChef", programa que también lleva por nombre Celebrity y en donde diferentes figuras de la farándula nacional se enfrentarán para ver quién es el mejor en la cocina.

La también modelo quien subió un video a su cuenta de Instagram en donde avisó a sus seguidores que empezaba ya la grabación de un nuevo proyecto, fue destapada en el programa Ventaneando como la suplente de Anette Michel, quien fue por un largo tiempo la conductora oficial. "Toda la vida de alguna manera, y creo que todos desde chicos tenemos que ver con la cocina", aseguró De Alba.

"Yo así lo considero, que este es mi regreso oficial y al 100 en la conducción a la televisión mexicana, porque no había hecho un programa que se lleve a cabo todas las semanas, vamos a estar como nueve semanas aproximadamente a tope con MasterChef Celebrity, que además eso me entusiasmó muchísimo aceptar, porque ahora son 10 artistas hombres y 10 artistas mujeres de diferentes rubros, música, actuación, o sea el elenco está buenísimo", aseguró.

Entre las estrellas que lucharán entre la sal y la pimienta para ver si son los mejores preparando platillos se encuentran Laura Zapata, Alicia Machado, Jimena Pérez "La Choco", José Joel, Stephanie Salas, Aída Cuevas y Patricia Navidad, entre otros más. Entre las cosas que más le agradó a Rebecca de Alba para aceptar la invitación de la producción fue la competencia que ha mostrado MasterChef durante sus otras temporadas, pero más ahora, ya que se tratará de famosos en la actuación, canto y conducción y que por ello espera mucha más intensidad a la hora de competir y de saber lo que los jueces piensen de ellos.

"Es mucha adrenalina, mucha emoción y si hay celebridades yo no quiero ni saber, porque aquí van a explotar las cocinas. Hay de todo, el artista en general es muy temperamental. Cada uno tiene una personalidad que no puedo revelar, nombre por nombre, pero cada uno tiene una personalidad tan diversa y cada uno lo que sé es que sabe cocinar o por lo menos tienen así como una base importante y entonces eso, la emoción, el reto y el hecho de que el público quiere mucho este programa (fue que aceptó ser la conductora)", explicó. Hasta el momento no se ha anunciado cuándo se estrenará el programa, pero que promete intensidad, eso sin duda alguna habrá.

