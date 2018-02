“MasterChef México”está de regreso

Este domingo 11 de febrero desde las 09:00 de la mañana en avenida Américas No. 425 en la colonia Ladrón de Guevara, se realizará en Guadalajara el casting para la nueva temporada de "MasterChef México". Y es el chef Adrián Herrera quien en entrevista, invita a los tapatíos a acudir a participar y convertirse en uno de los nuevos integrantes de la cuarta emisión para adultos. Se prevé que la nueva temporada podría estrenarse en agosto.

"Ya vamos para la cuarta temporada, se me hace una muy buena noticia porque la gente ya sabe a lo que va y yo espero que estén más preparados". Explica el chef que al pasar de los años, ahora en los casting, se fija en la capacidad que los concursantes tengan para improvisar.

"Tienen que estar muy relajados, es lo que siempre hemos dicho, tienen que divertirse y pasarla bien, también que el platillo esté bien ejecutado, pero que sea emocionante, que no sea un plato aburrido, que tenga algo de chispa que se refleje quién eres y de dónde eres, eso es lo que se les pide".

En este tiempo que él tiene como jurado sabe que hay errores que se repiten muy frecuente en cada casting. "Muchos pierden la concentración, los envuelve el miedo y la ansiedad. Y a otros no les importa tanto la cocina, sino que quieren figurar a ver si salen en la tele y creen que saliendo en la televisión ya la hicieron, y no, esto no es una telenovela, nosotros no estamos persiguiendo una carrera artística, estamos cocinando".

Señala que sí, es un programa de televisión que busca el entretenimiento, pero el objetivo es cocinar y ganar un premio. "Que cada quien busque lo que quiera, si desean reconocimiento, adelante. Pero yo lo que les estoy pidiendo como juez es que entreguen un plato bien hecho, algo que pueda emocionarnos".

La evolución

El chef Herrera comparte que la evolución del programa ha estado muy presente. "Es importante hacer notar que de la primera temporada a ahorita ha habido un cambio tanto en los jueces, como en los participantes y desde luego que en la misma producción del programa. Nos hemos ido adaptando a lo que va ocurriendo y creo que esta temporada viene mejor porque hemos acumulado más aprendizaje". Espera el chef Herrera que Benito Molina continúe también como juez.

Como aviso importante, recalca que se le ha informado a la producción de que hay gente que está engañando a quienes quieren participar, pues se les está pidiendo depositar 200 pesos en una tienda de autoservicios para así asegurarles que los pondrán en una fila VIP, pero esto es una mentira. No hay fila exclusiva y no hay cobro alguno por el casting.

Sobre el chef Herrera

Adrián tiene 15 años desarrollándose en la cocina, anteriormente estudió medicina, pero comparte que ambas carreras tienen similitudes. "Al principio sonaría un poco disparatado, pero en el fondo tiene que ver con las sensaciones, el desarrollo de los sentidos y de la sensualidad. Estudiar medicina es hablar de la fisiología del cuerpo, entonces la cocina es justamente un retorno a esta lógica".

Le gusta mucho la música, mientras cocina escucha el heavy metal y la clásica, tiene varias melodías favoritas de ambos géneros, "pero depende del humor y de la hora, desde luego que también escucho el jazz, pero definitivamente no escucho reggaetón, me parece que es un género abominable". Y finaliza diciendo que sí, su cocina representa su personalidad. "Hay carácter, inconformidad, trae curiosidad y mucha inquietud".