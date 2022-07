Esta madrugada del lunes se difundió la noticia de que Massiel, una joven doctora que se encontraba prestando su servicio en la Sierra de Chihuahua, había sido asesinada afuera de su domicilio tras recibir múltiples heridas de bala.

Massiel, quien además de ser doctora, también era madre soltera y prima del actor y cantante mexicano Miguel Martínez, quien habló al respecto a través de sus redes sociales.

El cantante compartió que su familia se encontraba devastada por el asesinato de su prima, a quien se refirió como su “linda doctora”.

Así mismo, escribió en unas líneas en una de sus historias de Instagram: "Me duele en el alma esto, a veces cuando no nos pasan las cosas en primera persona no te das cuenta de lo que vivimos en el día a día”.

El joven mexicano prefirió no ahondar en detalles sobre el trágico incidente, pero sí lamentó que su prima haya sido víctima de la ola de violencia por la que atraviesa nuestro país.

"Hoy le quitaron la vida a mi prima de una manera injusta y ojalá que la violencia en nuestro país pare y podamos vivir en paz", retomó.

El protagonista de “Alebrijes y Rebujos” también reveló que conservaba una buena relación con su Massiel, por lo que su muerte lo ha dejado muy consternado: "Te voy a extrañar mucho", añadió junto a una foto de la joven.

Miguel recibió muchas muestras de cariño y mensajes de apoyo por parte de sus compañeros, fans y seguidores, a quienes que agradeció en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, pidió comprensión en este difícil momento y aclaró que pese a este terrible evento no pospondrá ninguno de sus compromisos laborales, pues el show debe continuar.

"Gracias a todos por sus mensajes, por preocuparse por mí y por mi familia. Vamos a echarle ganas a lo que sigue y a hacerte sentir orgullosa primita, va hasta el cielo".