Fiscalía investiga a alcalde de Urique por jesuitas asesinados

El fiscal general en Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, informó que se investiga al alcalde de Urique, Daniel Aarón Silva Figueroa, quien no ha colaborado con las autoridades desde que ocurrieron los asesinatos de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, en el municipio de Urique.

"Estamos trabajando en la investigación de esa parte, no podemos decir si está involucrado, pero estamos trabajando en todas las líneas de investigaciones. No hay una denuncia como tal, pero es una investigación que estamos haciendo", comentó el fiscal. Señaló que no se ha tenido contacto con él tras los ataques ocurridos el 20 de junio pasado en Cerocahui, en los que fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, el guía de turistas Pedro Palma y el ciudadano Paul Berrelleza Rábago, los cuatro presuntamente a manos de José Noriel Portillo Gil alias "El Chueco". Fierro Duarte aseguró que los operativos en la zona de Cerocahui y Urique continúan, con el fin de detener a "El Chueco". "No hay costo cuando tienes que detener a un delincuente de ese tipo", dijo.

Recuperan tres vehículos robados en Urique

Durante el lunes las autoridades de los tres niveles de gobierno en Chihuahua informaron sobre la recuperación de tres vehículos con reporte de robo en Urique. De acuerdo con datos oficiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), aseguraron en diferentes intervenciones, 3 vehículos con reporte de robo durante el operativo de seguridad permanente que se mantiene en aquella zona.

En una primera intervención, el personal de seguridad de los 3 niveles de gobierno ubicó sobre la brecha que conduce del poblado San Rafael a Cuiteco, una pick up Dodge RAM de color blanco, doble cabina, sin placas de circulación la cual, al revisar la información en las bases de datos, resultó con reporte de robo. En otra intervención, los oficiales de seguridad realizaban labores de vigilancia y recorridos en el poblado de Cerocahui y aseguraron dos vehículos, una Ford Explorer de color gris, misma que cuenta con reporte de robo en Nuevo México, el 25 de marzo del 2013. El otro vehículo asegurado es una pick up Nissan Frontier/NP300 de color rojo, la cual, al realizar una consulta de su información en las bases de datos, resultó con reporte de robo en Sinaloa el pasado 25 de mayo del 2018.

Los tres vehículos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la puesta a disposición correspondiente así como el resguardo de los mismos. El sábado se detuvo en estos mismos operativos a un sujeto con armas y equipo táctico. La detención se registró en el seccional de Cerocahui, donde al sujeto se le decomisaron 4 armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, equipo táctico y equipo de radiocomunicación.

El personal de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, realizaba labores de patrullaje pedestre en brechas de terracería en el municipio de Urique cuando sorprendieron al sujeto que reportaba los movimientos de las autoridades a través de un radio de comunicación. El sujeto, al ver a los uniformados, corrió hacia un bulto tapado con costales en donde guardaba las armas de fuego, sin lograr accionar ninguna de ellas, por lo que fue asegurado de inmediato. El detenido se identificó como Luciano B. C. y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en la sede de Cuauhtémoc de la Fiscalía General de la República (FGR).