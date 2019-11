Más Ángel y menos Trevi

Ser hijo de una estrella querida y respetada en México y América Latina no asusta a Ángel Gabriel, por el contrario, se siente agradecido por el apoyo que le da su madre: Gloria Trevi, quien ha estado presente en el proceso que él vive actualmente como cantante y músico. El joven de 17 años recién lanzó su primer sencillo, “Si te encuentro sola”, el cual se acerca al medio millón de reproducciones en YouTube.

“Gracias a Dios tengo un equipo increíble y fenomenal. Al principio la canción fue escrita como un dueto; Marcela de la Garza, Gil Elguezabal y Eduardo Bladinieres son unos compositores increíbles y me la dieron, yo le hice unos cambios para que fuera un solo. La grabamos con Armando Ávila, que para mí es un súper genio como productor e ingeniero”, comparte en entrevista el músico debutante.

Antes de lanzar su proyecto solista, Ángel Gabriel ya estaba más que encaminado en su preparación sonora, puesto que desde los cuatro años de edad está inmerso en la música: “Yo empecé a una edad muy temprana, cuando tenía cuatro años en México me metieron a clases de violín y luego, a los seis años cuando me vine a Estados Unidos, comenzaron las clases de piano, y la verdad fue algo muy gradual el amor que yo tengo para la música, no fue algo de repente; también me encanta tocar la guitarra y poco a poco fui viendo que esto era lo que quería hacer”.

Señala que el dedicarse a la música no fue un tema complicado para su familia, ya que ellos desde siempre habían visto su inclinación por este arte. “Cuando yo le dije a mi mamá que quería ser cantante, lo primero que ella me preguntó es que si estaba seguro, me empezó a contar cómo la música es algo muy difícil, que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación y yo le dije que sí (quería) y después se dio. Es algo que amo y que me gusta hacer”.

A Ángel Gabriel no le molesta el ser hijo de Gloria Trevi, aunque surjan las comparaciones con ella constantemente, pues él está seguro del camino que toma. “Siempre he sentido esa presión, esa como sombra, pero que también es una luz porque tengo una madre que me quiere mucho, que me guía y que me da consejos. Como artista tengo toda la responsabilidad de hacer música buena y que le guste a mis fans”.

En esta etapa previa a sacar su música, Ángel estuvo muy de cerca contándole a Gloria sobre cómo iba desarrollando sus sueños. “Soy muy agradecido de las bendiciones que tengo y una de ellas es mi mamá. Fue una coincidencia que a mí también me gustara la música y que fuera algo que yo también quiero hacer. Entonces, claro que le pedía consejos y me escuchaba, pero también estoy dispuesto a hacer mi propio camino y mi propia música, solo le pido consejo cuando verdaderamente lo necesito”.

Sin complejos musicales

Ángel Gabriel recuerda que creció escuchando distintos géneros musicales, por lo cual no tiene ningún prejuicio en experimentar diversos estilos: “Crecí en una casa mexicana, así que escuchaba mucha música mexicana, y luego en YouTube me ponía a ver videos y descubrí la música de Michael Jackson, Eminem, el rap, el reggaetón, el punk… Desde niño me ha encantado todo tipo de sonidos y me encantaría no encasillarme en un solo género, quiero hacer de todo”. Además, subraya que su generación tiende a interesarse más en pasarla bien, sin prejuicios.

Igualmente, señala que le inspira escribir y componer de sus conexiones con las personas con las que convive; adelanta que sigue desarrollando canciones: “Estamos dándole al cien. En mi casa produzco canciones, me dedico a componer, hace unas semanas grabé otro sencillo. El plan es hacer música buena que le guste a la gente, y el año que viene, si Dios quiere, sacar un álbum”.

Por último, adelanta que habrá una sorpresa con su mamá.