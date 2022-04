Marvel: Will Poulter confiesa la verdad de su transformación física

Siendo uno de los actores más esperados por los fans de Marvel para la nueva entrega de “Guardianes de la Galaxia. Vol. 3”, el histrión Will Poulter ha compartido un par de revelaciones sobre el complejo proceso físico que ha vivido en los últimos meses para poder integrarse a la producción encabezada por James Gunn, al sincerarse sobre si su nueva condición atlética ha sido un verdadero tormento.

“Ha sido mucho trabajo de gimnasio y una dieta muy específica”

Aunque “Guardianes de la Galaxia” aún está en proceso de filmación para llegar al cine en 2023, Will Poulter fue cuestionado por el medio Independent respecto a su nuevo desafío con el personaje de “Adam Warlock”, que figura como uno de los principales pilares de la trama que ha sido protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Pom Klementieff y Karen Gillan, y aunque el actor se ha mostrado contento con la posibilidad de integrarse a una de las franquicias más taquilleras de Marvel, también resaltó que este proyecto le ha dejado un cansancio físico y mental importante para lograr que su cuerpo esté a la altura de las necesidades físicas y estéticas del personaje.

Will Poulter puso en contexto que como parte de su preparación ha tenido que adentrarse a un acondicionamiento físico que le ha implicado intervenir en su masa muscular y de resistencia a fin de ofrecer un cuerpo atlético como lo marcan las características más clásicas de un superhéroe, y aunque puntualizó que ha contado con todo el apoyo profesional de Marvel para este cambio en su cuerpo, reconoció que el proceso no lo recomendaría por nada del mundo a sus seguidores si no cuentan con un respaldo correcto para modificar su cuerpo a una escala muscular severa.

“Es difícil hablar de eso porque con Marvel todo es secreto, pero lo más importante es que tu salud mental y física tiene que ser lo primero, y los objetivos estéticos tienen que ser secundarios, de lo contrario terminas promoviendo algo que no es saludable y poco realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio que paga tus comidas y entrenamiento”, indicó el actor de 29 años de edad, quien a la par de sus proyectos fílmicos ha trascendido en redes sociales al protagonizar un meme viral con su rostro de sorpresa.

¿Un cambio sano?

El actor enfatizó que este proceso físico que ha vivido ha sido con el acompañamiento de especialistas en Marvel, aunque apuntó que tener este cambio corporal de manera independiente, si no fuera una figura pública, no es para nada recomendable si no hay un plan de trabajo en alimentación y sobre todo con una guía emocional para no tirar la toalla en el proceso de entrenamiento y dieta personalizada.

“Estoy en una posición muy privilegiada en ese sentido, y no recomendaría a nadie que hiciera lo que hice para prepararme para ese trabajo. Ha sido mucho trabajo de gimnasio y una dieta muy específica”, expresó al confesar que este cambio físico para integrarse a Marvel le ha implicado incluso consumir cantidades de alimento que en otras circunstancias no comería en su vida diaria.

“No es particularmente civilizado a veces. Hay cantidades de alimentos que no necesariamente querrías ingerir. Y otras veces, no hay suficiente comida. He pasado por una serie de dietas diferentes en los últimos meses”.

La nueva encarnación live-action de “Adam Warlock” también refirió que tras él finalizar sus principales tomas para “Guardianes de la Galaxia. Vol. 3”, ya ha podido disminuir la intensidad de su régimen alimenticio y de entrenamiento físico, al explicar que ahora está en una fase de mantenimiento que le permite estar más tranquilo.

“Ahora estoy en una fase de mantenimiento, que es bastante agradable. No estoy comiendo grandes cantidades de alimentos, pero tampoco los estoy eliminando. Solo estoy manteniendo mi peso. He pasado por períodos de buscar en la comida sentir que no puedo enfrentarlo, y luego parpadeas y al minuto siguiente estás listo para comer porque tienes mucha hambre”.

AC