Marvel Studios: Artistas de VFX señalan al estudio cinematográfico como un cliente “horrible” y “tóxico”

El artista de VFX Dhruv Govil ha desatado una peculiar discusión en Twitter con colegas de su gremio y fanáticos de las sagas del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de que publicó su no tan agradable experiencia al trabajar con Marvel Studios en el departamento de efectos especiales, indicando que por esta razón decidió dejar este trabajo.

En su relato, Dhruv Govil, quien señala haber colaborado en proyectos como relacionados a “Spider-Man” y “Guardianes de la Galaxia”, menciona que haber trabajado en proyectos de Marvel lo empujó a dejar la industria de los VFX al puntualizar que “Son un cliente horrible”, y añadiendo que ha visto a muchos de sus compañeros llegar el punto del colapso ante la carga de trabajo mientras Marvel estruja desde la dirección.

El testimonio de Dhruv Govil se acompaña con la liga hacia un artículo publicado por el medio The Gamer, en el que se reúnen testimonios de más trabajadores del departamento de VFX que han tenido situaciones complicadas en las condiciones de trabajo expuestas por Marvel Studios y cómo esto ha ocasionado los artistas visuales soliciten ya no trabajar o relacionarse con proyecto de la productora, a la que han señalado como “la peor”.

Con el testimonio de Dhruv Govil incrementan las malas críticas hacia la forma de trabajo que supuestamente establece Marvel a los artistas de VFX y cuyos testimonios han sido difundidos por diversos usuarios a través de la plataforma Reddit, en donde comparten las presiones a las que son sometidos con cambios constantes en los planes, jornadas extensas de trabajo y tiempos de entrega apresurados.

Los testimonios de ex trabajadores de VFX para Marvel Studios han generado polémica en las redes, por un lado, quienes señalan que debería comprenderse la calidad de trabajo que ha caracterizado a las películas de Marvel y por otro lado quienes apoyan a los artistas denunciantes subrayando que, sin importar que sea una empresa de reconocimiento mundial, sus trabajadores no deberían estar sometidos a jornadas de trabajo inhumanas y con inestabilidad a la salud mental.

“Siendo franco estoy enfermo y cansado de trabajar para los proyectos de “Marvel”, indicó en Reddit el usuario Independent-Ad419, como parte de los testimonios de frustración que diversos artistas visuales han tenido en su paso por algún proyecto de Marvel Studios.

Otro usuario identificado como Mickeym00m00's refirió que ha solicitado no trabajar más para las películas y series de Marvel, indicando que “desafortunadamente, es uno de los clientes más grandes” y que suele haber cambios repentinos y constantes en el plan de trabajo establecido.

En este sentido, Dhruv Govil añadió que el problema con Marvel es que es una compañía bastante grande y por ende “puede exigir lo que quiera. Es una relación tóxica”.

Estas declaraciones han llevado a los fans a señalar que el cansancio y malos ambientes laborales de los colaboradores de Marvel, en el caso de los efectos especiales, ha sido evidente en algunos proyectos pasados que se han distinguido por presentar secuencias mal realizadas en post-producción y que han bajado la calidad visual en películas como “Black Widow” o incluso en series que aún no se estrenan como “She-Hulk”, que tras su primer avance de promoción, realizó cambios en sus efectos ante la queja de los fans y el tratamiento estético que le darán a la nueva súper heroína, recordando también otros “fallos” que se han tenido en la edición que entre Disney-Marvel y Sony realizaron con el tráiler oficial de “Spider-Man: No way home”, que al tratar de mantener en secreto la “sorpresa” de que aparecerían los 3 spider-man, estos fueron removidos con una pésima edición que, al contrario, confirmó que efecto aparecerían.

