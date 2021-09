El talento de los mexicanos sigue conquistando al mundo… Poco a poco y de diversas formas, varias personalidades nacidos en tierra azteca, han logrado abrirse camino y forjar una carrera en otro territorio, específicamente en Estados Unidos.

Hay ejemplos claros de éxito, como Salma Hayek, Demián Bichir o Eiza González, quienes decidieron salir de México para probar suerte en el mercado estadounidense, donde han logrado el reconocimiento que se merecen.

Aunque también hay casos de reconocimiento por actividades criminales, que incursionaron involuntariamente en el cine, como veremos más adelante.

Una de las franquicias más exitosas actualmente es la de Marvel, un Universo Cinematográfico en el que varios artistas desearían estar, pues estas producciones se ven en todo el mundo y representarían un paso muy importante en sus carreras.

Actualmente, son varios los mexicanos que han logrado un lugar en el MCU y ya forman parte del mundo de los superhéroes.

El caso más reciente es el de Joaquín Cossío, quien prestará su voz a Wolverine, pero te decimos qué otros mexicanos han entrado al mundo Marvel.

1. Joaquín Cossío en "Wolverine": La noche larga

Joaquín Cossío se integrará al Universo de Marvel para interpretar a este Wolverine. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Wolverine será mexicano. Se dio a conocer que el actor Joaquín Cossío se integrará al Universo de Marvel para interpretar a este personaje de los X-Men, en una versión latinoamericana del podcast: "Wolverine: La noche larga".

Marvel México confirmó la noticia, lo que provocó la euforia de los fanáticos de los cómics. Cossío, de 58 años de edad, prestará su voz a Logan, sin embargo, esta no es la primera vez que forma parte del este universo cinematográfico, pues ya había dado voz a Scorpion, en la cinta animada "Spider-Man: into the Spider-Verse", de 2018.

"Wolverine: la noche larga" estará disponible en Apple y Sirius. Los primeros episodios podrán disfrutarse de manera gratuita.

2. Salma Hayek en "Eternals"

Salma Hayek ha resaltado la diversidad que existe en el elenco. ESPECIAL / MARVEL

La llegada de la veracruzana Salma Hayek al Universo Cinematográfico de Marvel fue toda una sorpresa. Interpretará a Ajak en la película de "Eternals".

Como ya pudimos ver en los avances de la película, que se estrena el próximo 5 de noviembre, la actriz compartirá créditos con grandes estrellas como Angelina Jolie, Kit Harington y Richard Madden.

Hayek ha resaltado la diversidad que existe en el elenco: "Esta película permitirá que aquellos quienes nunca se sienten representados en las películas, en este caso de superhéroes, se sientan representados. Amo a mi familia diversa".

En los cómics, el personaje de Ajak es un hombre que nació en Siberia hace miles de años, pero su relación con la humanidad involucra a deidades prehispánicas como Quetzacóatl.

3. Mayes C. Rubeo, la diseñadora favorita de Marvel

Fue la encargada de planear todo el vestuario de la película "Thor: Ragnarok". INSTAGRAM /

@mayescrubeo

Esta diseñadora mexicana nació en la Ciudad de México en 1968, pero en la década de los 80 se mudó a Los Ángeles, California. Su primera incursión en el mundo Marvel ocurrió en 2017, cuando fue la encargada de planear todo el vestuario de la película "Thor: Ragnarok".

En 2019 fue nominada al Óscar por su trabajo en "Jojo Rabbit", lo que hizo que la empresa de los superhéroes se fijara nuevamente en ella.

Fue así que la diseñadora mexicana fue elegida para diseñar el vestuario de la serie "WandaVision", donde el reto era crear vestimenta ideal para filmar en blanco y negro y que fuera acorde a cada una de las épocas que se abordan en la serie.

4. Tenoch Huerta en "Black Panther: Wakanda Forever"

El actor mexicano se une al Universo Cinematográfico de Marvel en la película "Black Panther: Wakanda Forever". NTX / ARCHIVO

El actor mexicano se une al Universo Cinematográfico de Marvel en la película "Black Panther: Wakanda Forever", secuela del éxito de 2018 que protagonizó el fallecido Chadwick Boseman.

Hasta ahora no se ha confirmado qué personaje interpretará, pero todo apunta a que se trata de Namor.

Namor tiene una larga historia en Marvel Comics como un antihéroe de mal genio y un antagonista que ataca a los habitantes de la superficie, a quienes percibe como perjudiciales para su reino y su gente.

5. Cruz Antonio Contreras en "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Antonio Contreras contribuyó al efecto visual del personaje de manera física, en su ropa y cabello. TWITTER / @cruzencanada

En 2019 esta cinta se convirtió en la Mejor Película Animada en la entrega de los Oscar. Lo destacable de esto, es que en su producción estuvieron involucrados varios mexicanos.

Uno de los nombres más sonados fue el de Cruz Antonio Contreras Mastache, originario de Guerrero, quien formó parte del equipo de animadores de la cinta. Contribuyó al efecto visual del personaje de manera física, en su ropa y cabello.

Sin embargo, Contreras destacó que él no era el único mexicano involucrado en el proyecto, pues en el equipo de animadores de Sony Pictures Imageworks había 24 connacionales.

6. Tony Dalton en la serie de "Hawkeye"

Dalton dará vida a Jack Duquesne, conocido como Swordsman, uno de los primeros maestros de Hawkeye en los cómics. SUN / ARCHIVO

El actor mexicano sorprendió a todos con la noticia de que sería parte de una de las nuevas series de Marvel, pues forma parte del elenco de la serie "Hawkeye", que se estrenará en Disney+ el próximo 24 de noviembre.

Dalton dará vida a Jack Duquesne, conocido como Swordsman, uno de los primeros maestros de Hawkeye en los cómics.

En diferentes momentos ha sido catalogado como héroe y como villano, sin embargo, esta es la primera vez que se le mencionará en el Universo Cinematográfico de Marvel.

7. "El Chapo" en "Falcon y el Soldado del Invierno"

En Falcon y el Soldado del Invierno se hizo refrencia sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán. CORTESIA / Disney+

No es que el narcotraficante mexicano haya tenido una participación especial en la serie de Marvel, pero sin duda, ha quedado inmortalizado en este universo por su mala fama.

El cuarto episodio de "Falcon y el Soldado del Invierno" sorprendió a los espectadores, pero sobre todo a los mexicanos quienes entendimos a la perfección una referencia que se hizo sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Todo ocurre mientras las guerreras Dora Milaje le demuestran a John Walker que no tiene lo que se necesita para ser el "Capitán América". Durante el enfrentamiento, Zemo aprovecha una distracción para encerrarse en el baño y desaparecer.

Cuando "Sam" y "Bucky" abren la puerta del baño, la coladera no está en su lugar, así que Zemo habría escapado a través de un túnel, tal como lo hizo el narco mexicano en 2015, cuando escapó del penal del Altiplano, referencia que hizo el mismo "Sam" en el momento.

