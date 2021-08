Al posicionarse como una de las franquicias más rentables y populares mundialmente, el “Universo Cinematográfico de Marvel” no descarta la posibilidad de aventurarse a una quinta entrega de la narrativa de “The Avengers”.

En recientes días, Kevin Feige, productor CEO de Marvel Studios, declaró que sí tiene en mente que “The Avengers” regresé a la gran pantalla para reunir a los súper héroes más importantes de acuerdo a la línea temporal que se viva en el momento.

De acuerdo a su entrevista otorgada al medio “Collider”, Kevin Feige mostró interés en que “Avengers” sume una quinta entrega bajo el formato colectivo de personajes que conformó en filmes como “Endgame” e “Infinity War”.

“Creo que queremos que haya una cantidad de tiempo razonable desde ‘Endgame’ para comenzar una nueva saga, que ya está en marcha y ya comenzó”, explicó el reconocido CEO de Marvel, aunque no brindó más detalles sobre el enfoque que podría tener este filme ante la nueva secuencia narrativa que han sumado los personajes con el inicio de la fase cuatro con las series live-action de “WandaVisión”, “Falcón y el Soldado del Invierno” y “Loki”, el filme de “Black Widow”, la adaptación animada de la serie “What if…” y lo que se espera con los próximos estrenos de “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”, “Spider-Man: No Way Home”, “Los Eternos” y “Doctor Strange en el multiverso de la locura”.

Tras añadir que “Necesitas tiempo, como lo hiciste en la Fase 1, para construir esa saga antes de comenzar a unir a todos”, estas declaraciones de Kevin Feige han dado pie que a los fanáticos lancen nuevas teorías sobre el año de estreno que podría tener la nueva entrega de “Avengers”, considerando que ante los compromisos que Marvel tiene con su fase 4 y otros proyectos de “Star Wars”, el mencionado filme de los “Vengadores” podría ver la luz en el año 2025, con la expectativa de que los “X-Men” también ya sean incorporados oficialmente.

A través de los procesos de casting y anuncios que Marvel Studios ha hecho sobre sus próximas películas, se especula que a la par de que se integren personajes secundarios en los cómics y tomen un papel más principal en los futuros filmes, los fans consideran que la serie de “SHe-Hulk” –protagonizada por Jennifer Walters- será la clave para conocer si este personaje será uno de los nuevos “Avengers” oficiales en el Universo Cinematográfico de Marvel, pues la serie ya está en su producción para llegar a la plataforma de Disney encabezada por la productora Jessica Gao.

Tras la cancelación de la producción de “Ghost Rider” para la plataforma de Hulu, los fans también han teorizado sobre la posibilidad de este este personaje y su universo sea integrado de manera más colectiva a la narrativa que está siguiendo Marvel y así aprovechar de mejor manera el resurgimiento de este personaje que en su momento ya había sido adaptado a la pantalla teniendo a Nicolas Cage como protagonista en 2007.

JL