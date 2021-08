No es secreto que “Spider-Man: No Way Home” es una de las películas de Marvel Studios más esperadas de la Fase 4, y ahora se demuestra al darse a conocer que el tráiler del filme, revelado este lunes, logró superar al de “Avengers: Endgame”.

De acuerdo con Deadline, “Spider-Man: No Way Home” rompió el récord de audiencias con el teaser tráiler de la película con más de 355.5 millones de visitas globales en sus primeras 24 horas.

Por ello, el filme protagonizado por Tom Holland y Benedict Cumberbatch superó a su récord anterior, el de “Endgame”, que recaudó 289 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

"Spider-Man: No Way Home": El tráiler filtrado no rompe el interés

A pesar de que se filtró el mismo tráiler pero con una baja calidad en redes sociales casi un día antes de su lanzamiento oficial, “Spider-Man” sigue emocionando por incluir a personajes de las antiguas entregas como “Doctor Octopus”, “Electro” y “Duende Verde”, haciendo cada vez más posible el “Spider-Verse” en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Spider-Man: No Way Home”, dirigida por Jon Watts, se estrenará en los cines el próximo 17 de diciembre.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC