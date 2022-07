Marvel: "Black Panther: Wakanda Forever", triunfa en Spotify

El tráiler oficial de “Black Panther: Wakanda Forever” emocionó a los fans de Marvel tras ser estrenado oficialmente como parte de las presentaciones estelares de la Comic-Con 2022, revelando la trama principal que marcarán el regreso de “Shuri”, el dolor y coraje de “Ramonda” y las peleas épicas de los habitantes de Wakanda por defender su hogar al enfrentarse con un nuevo grupos de guerreros submarinos encabezados por el mexicano Tenoch Huerta como “Namor”.

Además de tener escenas oficiales del filme, el avance de “Black Panther: Wakanda Forever” llamó la atención de los fans por la propuesta de su score y banda sonora, teniendo entre sus primeros lanzamientos la nueva versión de la artista Tem con “No woman no cry”, que inmortalizó Bob Marley y The Wailers, convirtiéndose en una de las canciones más buscadas en las plataformas digitales y principalmente en Spotify, que reporta un incremento en los streams de los artistas que poco a poco han sido integrados a este proyecto.

Tras el lanzamiento del avance oficial de la película, las reproducciones globales de la canción original aumentaron un 90 por ciento en Spotify, en tanto que las reproducciones globales de “Black Panther”, de Kendrick Lamar, perteneciente a la banda sonora original de la película en el álbum “Black Panther The Album Music From and Inspired By”, incrementaron superando el 120 por ciento de búsqueda y reproducciones, informó Spotify.

México se suma al stream

En México, las reproducciones de “Alright original”, de Kendrick Lamar, canción que aparece en tráiler con una nueva versión, aumentaron más del 45 por ciento en comparación a un día antes del lanzamiento del avance, el 24 de julio en el Comic-Con.

Pero no solo Kendrick marcó las tendencias en México respecto a la propuesta sonora de “Black Panther” con su pasada entrega, pues tras confirmarse que el rapero mexicano Santa Fe Klan forma parte del soundtrack de “Wakanda Forecer”, las búsquedas de este artista también aumentaron en la plataforma de streaming, en donde acumula más de 8.6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Con la publicación del track “Soy”, en la playlist oficial de “Wakanda Forever Prologue” estrenada por Marvel Music el 25 de julio, Santa Fe Klan sumó -hasta el miércoles 27 de julio- 275 mil streams, de los cuales, reporta Spotify, el 77 por ciento son oyentes mexicanos.

