Marlon Wayans niega secuela de "¿Y Dónde Están las Rubias?"

El actor, productor y comediante estadounidense Marlon Wayans, conocido por interpretar al agente del FBI que se hace pasar por “Tiffany Wilson” en la cinta ¿Y Dónde Están las Rubias?, negó que por el momento vaya a realizarse la segunda parte de dicha cinta.

“Ahora todos los fanáticos del mundo me mandan mensajes preguntándome ‘¿ESTO ES VERDAD?’ Mmmm no, aún no”

El pasado 2 de julio, su colega Terry Crews, quien interpretó a “Latrell Spencer” en la película que se estrenó en 2004, declaró que había hablado con Shawn Wayans, sobre el proyecto de la secuela, y que le confirmó “lo estamos haciendo, está sucediendo”.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Marlon lo desmintió. Con una fotografía de él como “Tiffany”, el actor escribió: “Mi cara cuando Terry Crews le dice al mundo que ‘¿Y Donde Están las Rubias 2?’ está sucediendo, pero todavía no existe algún trato”.

“Ahora todos los fanáticos del mundo me mandan mensajes preguntándome ‘¿ESTO ES VERDAD?’ Mmmm no, aún no”, se lee en el post. Mientras que Shawn Wayans no se ha pronunciado al respecto. Actualmente se dedica a dar presentaciones como DJ y comediante.

Pero es Terry quien comentó la fotografía de Marlon en Instagram pidiendo disculpas y agregando que “está listo cuando él lo esté”.

Los hermanos Wayans interpretaron a los agentes del FBI “Kevin” y “Marcus Copeland”, quienes deben hacerse pasar por las hermanas “Wilson” para investigar una serie de secuestros, cuya labor los hace desarrollarse en el mundo de las rubias herederas.

Por su parte, la actriz y cantante Jessica Cauffiel, quien también participó en la cinta de comedia, señaló en sus redes: “Esta película se sostiene con el tiempo. Los fans de todo el mundo la abrazaron y la han convertido en un clásico. Mis compañeros y yo sonreímos al saber que hicimos algo que hará reír siempre a la gente. Esta película merece una secuela, los fans la merecen”.

En su año de estreno, ¿Y Dónde Están las Rubias?, dirigida por Keenen Ivory Wayans, no fue bien recibida por los críticos, quienes la consideraron racista, sin embargo, se convirtió en la película de comedia más taquillera de 2004 con una recaudación de más de 113 millones de dólares en todo el mundo.

