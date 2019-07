Terry Crews confirma secuela de "¿Y Dónde Están las Rubias?"

El actor Terry Crews aseguró que se está trabajando en la secuela de la clásica comedia “¿Y Dónde Están las Rubias?”, luego de 15 años del estreno de la primera entrega.

"Lo estamos poniendo en marcha”

En entrevista en el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", el actor (que interpreta a “Latrell Spencer” en el filme) dijo que ha estado hablando con Shawn Wayans, uno de los actores de la entrega original, para hacer todo lo posible por lanzar la secuela de la comedia.

“En realidad me reuní con Shawn y él me dijo: ´hombre, vamos a hacerlo´. Lo estamos poniendo en marcha”, dijo el actor en medio de gritos y aplausos de los fans sin dar más detalles sobre la realización del filme.

Terry aseguró, además, que se estaba manteniendo en forma sólo para la realización de esa película.

¿Y Dónde Están las Rubias?” se estrenó en 2004 con una recaudación de aproximadamente 113 millones de dólares en todo el mundo. Fue dirigido por Keenen Ivory Wayans y escrita por los tres hermanos Wayans.

La historia gira en las vivencias de dos torpes agentes del FBI (“Marcus” y “Kevin”) que se hacen pasar por dos chicas (“Tiffany” y “Brittany Wilson”) de la alta sociedad para investigar una serie de secuestros.

En esta aventura, descubren que irrumpir en la clase privilegiada es mucho más duro de lo que creían.

Con información de SUN

AC