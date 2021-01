Marko Hietala renuncia a Nightwish tras 20 años

Marko Hietala anunció este martes su salida de la agrupación Nightwish tras casi 20 años como parte de ella.

Necesito encontrar nuevas razones e inspiraciones

Nightwish explicó los motivos por los que Marko, que ingresó en 2002 al grupo, lo abandonaba.

"Desde hace varios años no he podido sentirme validado por esta vida. Tenemos grandes empresas de streaming que exigen el trabajo de 9/5 de la inspiración de los artistas, mientras se reparten injustamente las ganancias incluso entre los artistas. Somos la república bananera de la industria musical", se lee en el comunicado.

De acuerdo con las palabras del bajista y vocalista, al verse forzado a pasar el 2020 en casa tuvo tiempo de pensar y se vio desilusionado por este tipo de cosas en la industria.

"Descubrí que necesito esa validación para escribir, cantar y tocar. Necesito encontrar nuevas razones e inspiraciones".

Marko confesó ser depresivo crónico, situación que es peligrosa para él y las personas que lo rodean.

Marko compartió su despedida a través de redes sociales. ESPECIAL

"Algunos de los pensamientos de hace un tiempo eran oscuros, no se preocupen, estoy bien, tengo a mis dos hijos, una esposa, el resto de la familia, amigos, un perro y mucho amor".

La decisión fue tomada con respeto por el grupo, según se lee en el oficio. Además, Marko explicó que todavía hay cosas acordadas que hará en 2021.

"De lo contrario, amablemente y con respeto, pido a los medios, bandas, proyectos de artistas, que no me pidan nada durante el próximo año. Tengo que reinventarme. Espero contarles sobre esto en 2022, sin embargo, no es una promesa", concluyó.

AC