Marjorie de Sousa envía mensaje a Julián Gil

La actriz Marjorie de Sousa, visiblemente afectada, envió un mensaje al actor Julián Gil, padre de su hijo Matías, luego de un incidente recientemente.

El fin de semana se generó una polémica luego de que se difundiera un video en el cual se apreció cómo Gil no pudo tomarse una foto con el bebé. Gil se encontró con Matías en un Centro de Convivencia Familiar, en la capital mexicana, y a su salida, ante la presencia de reporteros y camarógrafos, Gil trató de tomarse una foto con Matías, pero la gente que llevaba al pequeño se lo impidió.

En una entrevista para el programa "Un nuevo día", de Telemundo, Marjorie dijo, con la voz entrecortada: "De verdad, ya basta. No entiendo para qué haces ese show. ¿Quieres una foto con tu hijo? Me puedes llamar y hacértela cuando quieras. Vives en la esquina de mi casa. Llámame tú. No te has dignado a llamarme una sola vez para saber cómo el niño está".

Entre sollozos, Marjorie señaló que hay muchas cosas que ella ha callado y dijo que su bebé se ha quedado plantado más de 20 veces, pues Julián Gil no ha podido ir a verlo.

"¿Por qué tantos insultos? ¿Por qué no tienes los pantalones de presentarte y hablar conmigo personalmente? ¿Por qué llamas a las cámaras?", añadió Marjorie durante la entrevista.

LS