¡Mario Bautista por todo lo alto!

Anónimo o dando la cara, Mario Bautista es una de las figuras mediáticas del momento; actualmente disfruta de su más reciente sencillo “Stay High”, el cual lanzó el pasado 11 de octubre en colaboración con Sak Noel, Konshens y Franklin Dam: “Este tema ya va por 1.2 millones de reproducciones en YouTube. Estoy muy feliz sobre cómo la gente recibe la música siempre, con tanto amor”, comparte en entrevista.

De manera solista, a finales de noviembre y principios de diciembre, estrenará nuevo sencillo. “Esta será una propuesta diferente, no será reggaetón o urbano, ya estoy emocionado de que salga”. Sobre el fenómeno de que la música en español sea tan popular en el mercado anglosajón y los mismos exponentes de urbano como él hagan alianzas entre unos y otros, Mario afirma que la unión hace la fuerza: “Es increíble todo lo que está pasando con la música en español y yo feliz de estar representando a México con el movimiento latino y agradecido con la gente, porque sin ellos, nada esto sería una realidad, ellos son los que me han ayudado a realzar estas metas y sueños”, finaliza.

Se convirtió en una cebra

Recientemente culminó por el canal Las Estrellas de Televisa, la primera edición de “La máscara”, un show conducido por Omar Chaparro y con un panel de investigadores conformado por Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe. La emisión robó la atención de la audiencia mexicana, pues diversas celebridades se transformaron en botargas de animales para que el público solo pudiera reconocerlos a través de sus voces.

Uno de ellos fue Mario Bautista, quien con su personaje de “cebra” llegó hasta la final quedando en el tercer lugar, el segundo puesto fue para Patricia Manterola como “lechuza”, mientras que el lugar de honor, el número uno, fue para Vadhir Derbez como “camaleón”.

Al respecto, Mario conversa acerca de su experiencia en este espectáculo televisivo: “Fue increíble la experiencia de ser ‘cebra’. Estoy agradecido con Miguel Ángel Fox (el productor) por la invitación, por la buena energía y con el público que le dio todo el amor al personaje”.

Sobre qué le llamó la atención de participar en este proyecto, resalta que le “encantó porque la gente conectó con mi manera de cantar, de bailar y de disfrutar arriba de un escenario y a través de un personaje como este, que mucha gente sabía que era yo porque me conoce y me ubica, porque han ido a algún show mío”.

Señala que en la calle la gente le gritaba “¡Cebra!”, pero él se hacía el desentendido, como que no sabía de qué hablaban porque tenía que guardar el secreto: “Fue súper complicado, pero la verdad es que el programa lo llevaron súper bien, fue increíble la manera en la que lo hicieron todo, yo llegaba (a la grabaciones) no disfrazado de la ‘cebra’, pero sí con una máscara de acrílico negra y con una sudadera, todo súper cuidado, la gente realmente no me veía. Era una locura”.

Para Mario todo fue una gran experiencia, se sintió muy cómodo con el panel de investigadores a quienes considera “una belleza” y también resaltó el trabajo de Omar Chaparro. “Toda la gente de producción estaba comprometida con el proyecto al 100% y eso me encantó, fue un secreto muy bien guardado y la gente lo cuidó y lo respetó”, finalizó.