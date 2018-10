Mario Aguilar, comedia sin tabú

El éxito que Mario Aguilar ha cosechado en redes sociales también se refleja en los escenarios con su espectáculo “¿Celosa, yo? ¡Jamás! Vol.2”, en el que recrea anécdotas y personajes que lo han consagrado como parte de una ola de humor en México.

El vlogger que resalta por interpretar con humor y sarcasmo a novias celosas y madres abnegadas, regresa a Guadalajara para reencontrarse con los tapatíos en el Teatro Diana, con un repertorio que destaca lo más emblemático de su ingenio y da paso a nuevos sketchs con temas actuales.

“Mi experiencia de llevar los personajes al escenario es increíble, primero surgen en video y luego el público los conoce en persona, los siente como si fueran reales, para mí eso lo mejor, a través de ellos pueden identificarse con sus vivencias”, explica el joven que actualmente está de gira por el país.

Aguilar señala que si bien la creatividad e improvisación se refleja en sus videos, en el escenario la experiencia cambia totalmente al tener mayor libertad de conectar con el público y guiar el espectáculo según la respuesta inmediata de la audiencia, en la que tanto jóvenes como más adultos disfrutan de su espectáculo.

“Me encanta tener público de todas las edades, eso me da entender que mi comedia puede llegar a diferentes espacios, que no hay fronteras. Para mí esto es lo mejor, sé que puedo abordar un tema que bien le puede gustar a un niño como a un adulto”.

Aunque la comedia de Mario Aguilar se caracteriza por abordar con diversión los temas familiares y sentimentales, la estrella de redes sociales señala en tener cuidado de no adentrarse a temas polémicos o sensibles en la sociedad.

“Mi comedia ha evolucionado, al principio no sabía nada y ahora estoy más empapado, meter temas de la vida cotidiana es lo mejor, puedo hablar de situaciones que el público me da, sin tabú. Mi estilo es abierto y ameno, pero sí trato de evitar temas que para mí y mi producción no nos pertenece hablar sobre eso”.

Agéndalo

Mario Aguilar en “¿Celosa, yo? ¡Jamás! Vol.2”, / Teatro Diana / 3 de noviembre / 20:30 horas. Boletos desde $250 pesos.

Participa

Tenemos dos pases dobles para el show de Mario Aguilar que incluye “una experiencia” que consiste en asistir a la prueba de sonido y pasar un rato con él en los camerinos. Encuentra las bases para ganar en las redes sociales de EL INFORMADOR.