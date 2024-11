¡Margot Robbie ya es mamá!, ¿fue niño o niña?

Margot Robbie se ha convertido en madre de un niño, la actriz dio a luz hace dos semanas, recibiendo a su hijo el 17 de octubre, según informa "The Mail on Sunday". Este es su primer hijo, fruto de su matrimonio con el productor británico Tom Ackerley.

Según la fuente consultada por el medio europeo, la actriz de 34 años se encuentra bien y está a la espera de que sus padres, Sarie Kessler y Doug Robbie, viajen a Los Ángeles, donde vive actualmente, para conocer a su pequeño nieto.

A pesar de que los amigos más cercanos y familiares de la actriz que interpretó a "Barbie" se enteraron de la noticia en el momento del nacimiento del bebé, mantuvieron la discreción para proteger la privacidad de Margot.

La noticia se da a conocer públicamente a sólo unos días de que la pareja de Robbie, Tom, fuera captado descendiendo de su automóvil con diferentes productos para neonatos.

La historia de amor entre Margot y Tom

Margot y Tom se conocieron en 2013, durante las filmaciones de la cinta "Suite Francaise"; él era el asistente de dirección y ella una de las actrices de reparto.

De acuerdo con declaraciones de Robbie, para "People", desde antes de entablar una relación con Ackerley, sentía una gran atracción por él, pero temió no ser correspondida, por lo que el proceso de enamoramiento de la pareja se ralentizó.

"Fuimos amigos durante tanto tiempo, siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ´-oh, él nunca me amaría, no hagas de su relación algo raro, Margot´", luego lo pensó mejor y se dijo: "-No seas estúpida y dile que te gusta, luego sucedió".

Fue así que su noviazgo comenzó en 2014 y se casaron dos años después.

