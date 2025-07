"Barbie" se prepara para una nueva película en la gran pantalla, esto sabemos

Dos años después del éxito de su versión live-action, el icónico personaje de Mattel se prepara para regresar al cine en un nuevo formato. Esta vez, será a través de una película animada para salas cinematográficas, desarrollada por Illumination (el estudio detrás de la saga Minions) en colaboración con Mattel Studios.

La colaboración entre ambas compañías marca un hito en la trayectoria de Barbie, quien ha sido protagonista de más de 50 filmes animados desde su debut en ese formato en 2001. La más reciente de estas producciones, Barbie and Teresa: Recipe for Friendship, tuvo su lanzamiento programado para 2025, aunque fue concebida para televisión y plataformas de streaming, como las anteriores.

Lo novedoso del proyecto anunciado radica en que será la primera cinta animada de Barbie pensada desde el inicio para un estreno en cines. El largometraje será producido por el estudio que también llevó a la pantalla grande títulos como Super Mario Bros. La película. Pese al anuncio, los voceros de Illumination, Mattel y Universal no han ofrecido comentarios sobre los avances o características del proyecto.

Por el momento, no se han dado a conocer ni la sinopsis, ni el equipo creativo, ni la fecha oficial de lanzamiento. No obstante, todo apunta a que Universal Pictures será responsable de su distribución, como parte del convenio exclusivo que mantiene con Illumination.

El anuncio llega en un contexto de alta expectativa tras el fenómeno global que representó Barbie (2023), la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. Con más de un millón 440 mil de dólares recaudados en taquilla, la cinta se convirtió en la producción más exitosa en la historia de Warner Bros., además de liderar la taquilla mundial durante ese año.

Entre otros logros, el filme obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, y su canción principal, “What Was I Made For?” de Billie Eilish, fue galardonada con el premio a Mejor Canción Original en la ceremonia de la Academia.

El impacto de la cinta superó las proyecciones iniciales de los estudios. Durante la etapa previa al rodaje, Margot Robbie, entonces con 33 años, ya preveía el potencial de la película. En una entrevista con Collider, explicó que su argumento principal para convencer a los ejecutivos fue que "una gran idea emparejada con un director visionario puede lograr un éxito rotundo", tomando como referencia la saga de dinosaurios de Steven Spielberg. Robbie comparó el proyecto con otros títulos que superaron la barrera de los mil millones de dólares en ingresos.

El triunfo rotundo de Barbie motivó a Mattel a intensificar su apuesta en el terreno cinematográfico. Actualmente, la compañía tiene en desarrollo alrededor de 20 adaptaciones basadas en sus marcas registradas. Uno de los proyectos más adelantados es una película de Polly Pocket para la gran pantalla.

Entre las producciones planeadas para los próximos años destacan los filmes de Masters of the Universe y Matchbox, ambos programados para 2026. También se encuentran en distintas etapas de desarrollo adaptaciones de franquicias como Hot Wheels, UNO, Thomas & Friends, American Girl, Magic 8 Ball, Bob the Builder, Wishbone, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Whac-A-Mole, Major Matt Mason y View-Master.

Uno de los anuncios recientes confirmó al director Jon M. Chu al frente de la cinta live-action de Hot Wheels, la cual será producida por Bad Robot junto a Mattel Studios y Warner Bros.

En paralelo, Illumination, dirigida por Chris Meledandri, avanza en otros dos grandes proyectos en colaboración con Universal. Se trata de la secuela de The Super Mario Bros. Movie, que llegará a los cines el 3 de abril de 2026, y de la tercera parte de la saga Minions, cuyo estreno está previsto para el 1 de julio del mismo año.

Mientras tanto, Barbie continúa reafirmando su dominio en el mercado de juguetes: se venden más de 100 unidades por minuto en todo el mundo, y se mantiene como la marca líder en muñecas y juguetes dirigidos a niñas, también en el entorno digital.

