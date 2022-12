A través de redes sociales, la escritora Margo Glantz, reciente ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes 2022, ha recibido múltiples críticas que la acusan de clasista y privilegiada, luego de que la autora de “Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador” escribió una queja en su cuenta de Twitter manifestándose en contra de los puestos de comida de Coyoacán, los que calificó como “puestos de fritangas”, aseverar, en publicaciones posteriores, que esta situación detonaba ratas, tráfico y basura.

“Coyoacán cada vez peor. Puestos fritangas en todas las calles. No es parte de una ciudad sino un tianguis gigantesco”, escribió la también ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), comentario que detonó la molestia de diversos internautas que la confrontaron señalando que su comentario es clasista.

Coyoacán cada vez peor. Puestos fritangas en todas las calles. no es parte de una ciudad sino un tianguis gigantesco — Margo Glantz (@Margo_Glantz) December 12, 2022

“A los que trabajamos por aquí, los puestos de fritangas nos salvan el día. Es eso o comer unos molletes de 120 pesos en un restaurante del centro”, refutó uno de los usuarios molestos que se sumó a la serie de críticas lanzadas hacia la escritora, quien respondió “Y a los que vivimos aquí de ratas, tráfico y basura. Podrían regularlos. No tiene que ser todo o nada siempre; como nos hacen creer”.

“Y bueno, esto sí es súper clasista. Qué fácil es para alguien que cobra $155 mil pesos mensuales en la UNAM como eméritas, sin dar clase, más aparte lo que de el SNCA y la Academia de la Lengua, denostar así a la gente que trabaja dignamente en los tianguis de la ciudad” y “Clasista!! Siéntase agradecida y afortunada de que usted no sabe lo que es poner un puesto para ganarse el pan de cada día”, escribieron otros internautas molestos por la perspectiva de la escritora.

Los comentarios de Glantz también ocasionaron discusión entre sus seguidores y demás usuarios de Twitter, al reconocer que Coyoacán sí presenta problemáticas en venta no controlada de ambulantaje y basura.

“Yo creo que en lugar de regañar a una mujer de su edad, deberías más bien argumentar tu caso. Yo no vivo en Coyoacán, pero coincido con ella en el estado en que está ahora la avenida Reforma. El tianguis dura unas horas y todo mundo lo aprecia, no días ni semanas” y” No queremos ambulantes y soy mexicana y es un orgullo que Margo Glantz, lo sea también y somos muchos que no nos gusta vivir en la basura”, sumaron otras usuarias en respuesta a otro comentario que solicitó a Glantz rectificar su comentario, al que calificó como desafortunado.

