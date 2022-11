La escritora mexicana Margo Glantz (Ciudad de México, 1930) regresa a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presentar la más reciente edición de su novela “Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador” (Trilce Ediciones, 2022), una historia narrada con fragmentos, elementos autobiográficos y una voluntad firme de alejarse de las estructuras canónicas, y por eso no deja de ser atrayente.

En entrevista con EL INFORMADOR, aclara la autora que, años atrás, se había publicado en Argentina una versión preliminar llamada “Zona de derrumbe” y en España apareció en 2005, ya con el título actual; ahora, aparece bajo Trilce Ediciones y, probablemente, lo reproduzcan en Colombia y Argentina.

— ¿Cómo fue para ti, en el principio, escribir ficción?

—Comencé a publicar ficción tarde, porque el ensayo lo he publicado desde hace tiempo. El tipo de ficción que yo hacía no era el común y corriente, no era muy canónico ni era muy aceptado; era el que podía yo hacer. Pero para una trayectoria que inició un poco a regañadientes, he recibido una cantidad importante de premios. Me tardé un poco en escribir de una forma que me satisficiera; desde el punto de vista de la ficción, no del ensayo, porque pienso que ficción y ensayo son géneros comunicantes (e igual de valiosos).

La escritora agrega que lo que siempre quiso fue escribir libros que no tuvieran una estructura canónica específica e “‘Historia de una mujer…’ es una novela, pero puede leerse también como una serie de cuentos, y contiene textos de diversos tamaños; pero todo tiene la ilación del personaje. La historia no se cuenta de modo convencional, de forma aristotélica, no sigue una línea cronológica, saltamos de una cosa a otra, de un tema a otro, de un tiempo a otro”.

—En un momento de la novela se dice de “Nora García” —la protagonista—: “sabe que no podrá escribir si no está bien calzada”, ¿qué significa esa idea de estar bien calzado?

La novela tiene un título particular y los zapatos tienen un valor importante en muchos sentidos. Por un lado, se vinculan con la moda, uno de los elementos más importantes de la cultura en cualquier tiempo; y en segundo lugar, sin ellos es difícil caminar… Si se camina descalzo puede uno desangrarse, se tiene que usar calzado, y si es de diseñador, es algo más especial que andar con huaraches. A mí me da lo mismo, pero el título indica un diseñador, que en este caso es Salvatore Ferragamo.

—¿Con este diseñador se originó la novela?

—Parte de una vivencia particular (referida en el libro). Es un incidente que es importante como disparador del texto: una exposición de un maestro del calzado, Salvatore Ferragamo, que vi cuando era agregada cultural en Londres, en el Victoria and Albert Museum; era una enorme sala dedicada a sus diseños. Él era de un pueblo pequeño en Italia y partir de su ingenio, capacidad y sentido artístico, logró convertirse en uno de los más importantes diseñadores de moda de todos los tiempos, creador de calzado que se hizo célebre en todo el mundo. Calzó por igual a Eva Braun o la mujer de Mussolini, así como a estrellas del cine mundial como Marilyn Monroe o Ava Gardner. Era estudioso y procuraba que el calzado fuera el principio de la erección de un ser humano; se preocupó porque la persona estuviera bien calzada. Me interesó su figura por lo que logró como personaje y artista (porque lo fue), cómo se creó a sí mismo.

—Y por la forma en que está escrita la novela, ¿el detalle es algo esencial?

—El detalle es muy importante en la novela, forma parte de los incidentes que organizan la textualidad. En realidad, es también un libro autobiográfico, pero no cumple con lo tradicional, no empieza con un nacimiento o culmina con la muerte. Es una autobiografía desmesurada, donde lo alto y lo bajo tienen la misma importancia. En la vida en general es importante la forma en que transcurre, pero se organiza a partir de pequeños momentos, esos son los incidentes que van a ser narrados en la novela.

—¿Eso lo tenías claro al comenzar a escribir?

—Las novelas se escriben a medida que se van escribiendo. Puedes tener una idea, pero la historia te lleva a veces por caminos muy diferentes de los que imaginabas. Yo no escribo de forma tradicional, y cuando comencé a escribir ficción no era muy aceptable. Pero cuando me di cuenta de que era la única manera en que me interesaba escribir, decidí hacerlo aún a costa de tenerlo que pagar yo. Después he obtenido premios, lo que me dice que mi manera de escribir ha tenido una acogida normal y reconocimiento.

