Margo Glantz: La escritora gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2022

La escritora mexicana Margo Glantz (Ciudad de México, 1930) recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes 2022 diciéndose sorprendida porque hoy aún se tiene que destacar que una mujer es la ganadora de algún galardón, cosa que no sucede con los hombres. "Fui la tercera mujer en recibir este premio, también fui la tercera en recibir el Rulfo. Sí, es cierto. Pero me sorprende que sea necesario subrayar que sea una mujer quien lo recibe, cuando no lo es cuando se da la noticia que ha sido un hombre que lo ha recibido", dijo Glantz durante la ceremonia que se celebró esta mañana en el Palacio de Bellas Artes.

“Estaba segura de que no iba a venir nadie, porque a las 10 am todos están trabajando o durmiendo”. Con su humor característico, @Margo_Glantz recibió la distinción de manos de la secretaria de @cultura_mx, Alejandra Frausto @alefrausto, y el rector de la @UNAM_MX, Enrique Graue. pic.twitter.com/xjIYne6zwX — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) November 11, 2022

Por esta razón, la autora de "Las genealogías" consideró "indispensable" terminar su discurso de aceptación recordando lo que dijo la escritora Diamela Eltit el año pasado, cuando ganó este mismo galardón: "en los lugares en los que se centra el libro, persiste el binarismo, literatura de mujeres y, en otro espacio, literatura. Ahí, en esa fórmula, se establece una biologización de la letra. Hoy me parece indispensable democratizar el espacio literario, desbiologizar la escritura".

Glantz dijo subrayar y suscribirse a la petición de Eltit, pues de no hacer este cambio, "caemos en el tradicional esencialismo donde siempre se ha encasillado a la mujer", remató.

Personajes distinguidos que participaron en la entrega

En la ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes participaron Silvia Lemus, viuda de Fuentes y protectora de su obra; Enrique Graue, rector de la UNAM; Liliana Weinberg, crítica literaria y representante del jurado, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal.

La entrega de este reconocimiento a Glantz fue considerado por Silvia Lemus como un "doble halago", pues no sólo premia los aportes de la autora de "Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador", sino que también honraba la amistad que sostuvo con el autor. "Margo y Carlos eran amigos literarios porque amaban la libertad".

Liliana Weinberg destacó el joven espíritu de Glantz, quien a sus 92 años, es la "mil y una veces joven Margo que se asoma a las redes sociales y explora nuevos caminos para la opinión y comunicación".

"Como dijo Carlos Monsiváis, ante una escalinata en Roma a la que Margo había llegado primero que sus grupo de amigos, declaró Monsiváis: 'miren, hasta arriba va Margo, quitándose todos los años que trae encima y que nos caen a nosotros sin piedad'".

"Margo eres ejemplo de vitalidad creativa, tu mirada, tu ser tan joven, como experimentado; tan universal, como chilanga; de escritura personalísima en cuerpo y alma, con alcances insospechados desde el aula, la clase magistral, los libros, las revistas, desentrañar a Sor Juana, hasta las redes sociales", fue como la secretaria de Cultura describió a Glantz.

Detalles del Premio Internacional Carlos Fuentes

El galardón se entrega el mismo día del cumpleaños del escritor Carlos Fuentes, quien habría cumplido 94 años. En este año, también se cumple una década del fallecimiento del autor de "La región más transparente".

"Nos hace falta Carlos Fuentes", dijo Lemus y agregó que hoy en día muchas personas se han acercado para preguntarle qué diría Fuentes sobre el México de hoy.

Enrique Graue señaló que este premio ha hecho más que evocar la memoria de Fuentes, sino que se ha convertido en una celebración de la literatura. Por su parte, la secretaria de Cultura agregó que poner a Fuentes en diálogo con otros escritores hispanohablantes es una forma de mantenerlo vivo en la memoria.

Glantz y Fuentes no fueron los únicos letrados homenajeados en esta jornada. El poeta David Huerta, que falleció el pasado 3 de octubre y fungió como miembro del jurado de este premio, fue recordado con un caluroso aplauso, cuando Liliana Wienberg lo mencionó en su discurso.

"Agradezco a David Huerta, desgraciadamente fallecido de una manera tan repentina y siniestra", fue como Glantz recordó al escritor en su discurso de aceptación.

A la ceremonia de entrega asistieron figuras como Elena Poniatowska, Cecilia Fuentes Macedo, hija de Fuentes y Rita Macedo; Rosa Beltrán, escritora y coordinadora de Cultura UNAM y Beatriz Paredes, senadora, entre otros.

