Marcus Ornellas, sin ataduras actorales

El nacimiento de nuevas plataformas de contenidos y la libertad de los actores para poder migrar entre productoras nacionales e internacionales, son situaciones a las que Marcus Ornellas saca gran provecho con historias con las que puede desarrollar personajes más humanos y realistas.

Por eso aceptó protagonizar “La taxista”, telenovela de Imagen Televisión que, desde su estreno en septiembre, ha dado un vuelco a las historias de amor con personajes que destapan los claroscuros que cualquier familia puede vivir. Junto a la actriz, Ana Belena, Marcus Ornellas -originario de Río de Janeiro- lidera esta producción de horario estelar nocturno a las 19:00 horas, en la que se exploran diversas facetas sentimentales y sociales del México actual, en donde la superación personal, el amor y los conflictos familiares y laborales son los hilos conductores para reflexionar sobre los errores y nuevas oportunidades que como padre de familia, esposo, profesionista y amigo se pueden tener cuando la traición y el perdón se hacen presentes.

“Es una historia para toda la familia, hemos logrado un producto muy sano y atractivo, los ratings lo dicen todo. Tenemos una parte más dramática en la historia, pero son personajes que te ayudan a relajarte un poco también con un toque de comedia, pero no dejan de ser situaciones con las que te puedes identificar. Mi personaje es un ejemplo de cuando vives una traición, sin embargo no es totalmente bueno, tiene errores, descuidó a su familia, no logra acercarse a su hijo, fue un papá ausente pero queriendo darle lo mejor”.

Dando vida al empresario “Álvaro Lizárraga”, Marcus Ornellas destaca la gran aceptación que “La taxista” ha tenido entre el público más allá de las pantallas tradicionales, pues a través de redes sociales esta producción original de Imagen Televisión ha conseguido captar a una audiencia dispuesta a exigir mayor calidad en contenidos.

“Hay gente que me dice que están atorados en el tráfico y verán la novela después en redes sociales o en vivo en ‘streaming’, es lo bueno de estas plataformas, eso ayuda a que la gente esté pendiente y se enganche más (…) las redes sociales son muy buenas, pero también tiene sus puntos malos, pero para entender lo que quiere el público y cómo ve tu producto son muy funcionales”.

Creatividad en movimiento

Tras su paso por Televisa en producciones como “Muchacha italiana viene a casare”, Marcus Ornellas celebra la libertad que los actores tienen ahora al no tener una presión de exclusividad con productoras, televisoras y plataformas específicas en México y muestra de ello se refleja en su integración a Imagen Televisión y Telemundo, donde alista una nueva historia de alcance internacional.

“Ha sido un cambio positivo, en especial para el público, que ahora es el mejor beneficiado. Con esta apertura hay más diversidad y opciones, la audiencia se vuelve más exigente, eso ha sido un gran paso para todos los proyectos y los actores, de abrirnos paso. También es bueno para las empresas, que ya no están dormidas en sus laureles repitiendo producciones, ahora están obligados a ser más creativos”.

Descanso a la vista

Aunque de momento se tiene contemplado que “La taxista” no tenga una segunda temporada, Marcus Ornellas señala estar activo en Telemundo con la producción de la serie “Falsa identidad” junto a Camila Sodi y Luis Ernesto Franco que está al aire y con final en noviembre próximo, para después tomar un descanso y retornar con nuevos proyectos en 2019.