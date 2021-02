Marco Mares regresa con más “Alboroto” sonoro

Explorar sonidos y llevar sus canciones a un plano más personal es la propuesta con la que el cantautor mexicano Marco Mares avanza en la industria musical y tras el estreno de su más reciente canción “Alboroto” una nueva faceta llegará para su público.

Adaptarse a las nuevas dinámicas de la música ha sido clave en la trayectoria de Marco Mares, aunque la posibilidad de regresar a los escenarios se ve aún distante por la pandemia, el cantante se mantiene cerca del público a través de las plataformas digitales, en las que ha posicionado éxitos como y colaboraciones como “Mi lado más frío”, “La ola”, “Bonito” y “No sé decirte no”, sumando millones de producciones en YouTube.

Marco Mares explica que a mediados de mayo revelará la totalidad de su nuevo EP, que comenzó su caminar con el primer lanzamiento de “Amable” y seguirá la ruta con “Alboroto” (compuesta junto a Alberto Arcas, de Okills), canciones que reflejan una perspectiva diferente en su composición al poner sobre la mesa charlas enfocadas sobre el amor propio, la pareja y la salud mental.

“Alboroto es una canción que escribí durante la pandemia, la denominamos como bachatrap, una mezcla de bachata y trap. Habla sobre la importancia de la salud mental y la comunicación en una relación de pareja, de cómo cuando no estás ahí, sientes algo extraño o necesitas tiempo, que eso es muy válido para organizar todo el alboroto que está en tu cabeza”.

Marco recalca que el tiempo de confinamiento lo aprovecha para fortalecer su faceta de compositor con canciones que tienen un toque y orígenes especiales que parten por completo de experiencias personales y reflexiones más íntimas.

“Hasta ahora me di cuenta que había escrito y lanzado canciones para mi pareja, para mi familia, para otras personas, pero a raíz de la pandemia me di cuenta que no había escrito para mí, que es importante abrazarte a ti mismo, darte amor. ‘Amable’ fue el inicio de esta nueva etapa en mi música, estoy concentrado en que sean canciones para mí, descubriendo cómo soy, cómo me gusta querer, cómo vivo mis procesos”.

Marco señala que sus canciones han tenido una conexión especial con el público, tanto con el que lo sigue desde su debut hasta de quienes se han sumado por canciones en particular, y que le han dejado saber que con las experiencias y enfoques que narra en sus canciones mucha gente se ha identificado en la búsqueda de mensajes de aliento.

“Eso es lo más bonito, mucha gente me dice que cómo sabía que pasan por la misma situación, que se identifican, que quieren dedicar estas canciones. Es muy lindo saber que estamos conectados, que pasamos por procesos similares, que no estamos solos, que al final todos nos enamoramos, que nos rompen el corazón, que hay momentos difíciles”.

JL