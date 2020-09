Marcelo Córdoba se adentra en la trama pasional de "Angels Inc."

El cine nacional es impredecible y a veces toma su tiempo para que las películas que aquí se filman puedan salir a la luz, es el caso de la cinta “Angels Inc.”, escrita y dirigida por el cineasta poblano José María Pumarino, que acaba de ser lanzada a la plataforma Amazon Prime y la cual es protagonizada por el argentino Marcelo Córdoba, quien comparte en entrevista la satisfacción de haber formado parte de un proyecto independiente como éste.

“La película la rodamos en Puebla a principios del 2018, fue una cinta artesanal, mérito de José María Pumarino, quien además es escritor del libro homónimo que es virtual, el cual tuvo mucho éxito en Latinoamérica, y que si pudiéramos definirlo en un género sería un thriller erótico. La cinta tuvo un camino muy tortuoso, porque el cine independiente se hace con mucho esfuerzo, es chica la cinta, pero hecha con mucho amor”, comparte.

Explica además que la cinta tardó todo este tiempo en salir porque el director quería buscar una plataforma que le diera al proyecto la importancia que él estaba buscando: “Después de muchas negociaciones con plataformas diferentes aquí y en España finalmente se dio por Prime”.

Además de Marcelo, en la cinta también participan Tato Alexander, Silvana Garriga, Shalim Ortiz, Christian Ramos, Pía Watson, entre otros. La trama ofrece una mirada sensual y erótica donde presenta a “Brenda” (Silvana), quien se involucra en una aventura que le enseña lo difícil que es vivir de momentos, y sobrevivir sin ellos. Y también está “Fabio” (Marcelo), quien es director de la agencia de coartadas “Angels Inc.”, quien se ve involucrado en una serie de crímenes pasionales.

“Lo que hace a esta agencia tan especial es armar coartadas para infieles. Entonces, hace toda una producción, todo un show para que la persona pueda ser infiel a gusto sin tener que preocuparse de ciertos detalles incómodos. El problema del personaje de ‘Fabio’ es que se va metiendo en una trama política, de intrigas y de crimen, que luego no encuentra cómo volver del problema en el que se metió”.

Señala que como actor le gusta meterse en la piel de personajes que se salen de control y que luego no saben cómo encontrar una respuesta. Destaca que aunque se trata de una ficción, los temas que se tocan en la cinta son muy comunes, se viven en la clandestinidad y aunque la gente sabe que existen y que a veces son protagonistas de esas historias siempre hay esa “doble moral”.

Marcelo, quien es un actor que ha desarrollado muchos proyectos en televisión, confiesa que no dudó en formar parte de esta película independiente porque buscaba precisamente mostrarse en otra faceta en la que habitualmente podría encasillársele por ser parte de los melodramas que se hacen en México.

“Los actores que hacemos mayormente televisión, hay una parte de la industria que considera que ya somos de un nicho particular, por eso cuando José María me viene con esta propuesta, inmediatamente le dije que sí porque era una posibilidad de salir de ese gueto al que te asignan, todo esto es un juicio muy personal, me hago cargo de lo que digo”. Marcelo recuerda que hizo un piloto de una serie en Guadalajara y le falta saber qué sucederá, mientras tanto verá si algún proyecto profesional más se puede desarrollar este año o el siguiente.

