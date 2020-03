Mara Patricia Castañeda apoya la iniciativa "Un día sin mujeres"

La periodista Mara Patricia Castañeda apoyará el movimiento "Un día sin mujeres", organizado para este 9 de marzo, aunque no conoce de cerca a ninguna víctima, se solidariza con las mujeres que han sido violentadas o asesinadas en México.

"En Televisa nos dieron la libertad de elegir y de decidir si íbamos o no, que no nos descontarían y que lo platicáramos con nuestros jefes. Yo le dije al director de Televisa Espectáculos y me dijo que adelante. Prefiero una manifestación así, en calma, que estemos unidas porque así es como se pueden lograr las cosas", aseguró en entrevista con Notimex.

A la conductora le desagrada que a los movimientos sociales se le sumen los partidos políticos, así como tampoco los reclamos que se hacen pintando o destruyendo calles o monumentos.

"No me gustan las manifestaciones en donde hay agresiones porque entonces ya no sabes cuál es el sexo débil, en el momento de destruir un recinto que pertenece a la nación, de pintarrajear. En eso no estoy de acuerdo, ya que si de por sí hay agresión hacia nosotras, estamos provocando más", expresó.

Mara Patricia se pronunció sobre las acusaciones de acoso sexual hechas por más de una decena de mujeres hacia el tenor español Plácido Domingo, hecho por el que recientemente el cantante pidió disculpas.

"No me parece justo lo que le están haciendo. Como mujer, si alguien se te acerca con que le digas 'no' se acabó, pero me da tristeza que después de tantos años hablen sobre lo que ocurrió y luego se echen para atrás, pero mientras tanto Plácido no la está pasando bien. Hay que tener mucho cuidado".

jb