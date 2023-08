La hija de la actriz Bárbara de Regil, Mar de Regil al parecer está aprendiendo los pasos de su mamá, pues nuevamente metió la pata, y es polémica en redes sociales.

Recordemos que ya había sido criticada por vender sus pinturas a un costo elevado cada una. Pues ¿qué hizo ahora?

Resultó ser que la joven asistió al concierto más esperado por el público mexicano, por supuesto a él concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift, que se llevó a cabo el día de ayer jueves 24 de agosto en el Foro Sol.

Si bien, no es novedad que todos los fanáticos de Taylor añoraban por ir, sin embargo, por cuestiones personales y algunos otros por temas de que ya no alcanzaron boleto, entre otras. Pues, ese no fue caso de Mar de Regil. Ella asistió como una fan más.

Polémicas Mar de Regil

Dicho lo anterior, las fuertes polémicas que enfrentó esta joven en primer plano, fueron vender sus cuadros “sin ser de su autoría” en altos precios y la segunda más controversial, fue haberse salido del concierto “The Eras Tour”, dos horas antes de que finalizará.

De lo contrario, Mar de Regil ha mostrado no importarle ser tendencia en redes por sus polémicas y acciones controversiales. Y bueno, hasta su madre, se ha hecho mala fama vendiendo sus proteínas al público.

Dolor de cabeza a una swiftie

A través de su cuenta de Instagram, como cualquier otro swiftie, Mar publicó un video donde es evidente que asistió al concierto de Swift y además acompañada de una amiga. En el mismo video de Regil expresa que decidió ir solo un rato y después salirse debido a que le dolía la cabeza.

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023

"Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final, no sé si sea la colita de caballo, pero me duele la cabeza, entonces soy una señora y ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro", expresó.

Críticas le llovieron

Dichas opiniones no han parado pues algunas de ellas fueron las siguientes:

"No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour". "Dejen ustedes si Mar de Regil es swiftie o no, si la invitó una marca, etc… ¿Qué es esa payasada de salirse a medio concierto por un dolor de cabeza? ¿Qué manera de desaprovechar la oportunidad que miles de morritas no pudieron tener?", se lee entre los comentarios.

