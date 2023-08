Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo este viernes 25 de agosto

Aries

Precisamente Júpiter, el planeta de Sagitario, y hoy te está afectando de manera súper positiva para que continúes con los planes, esos planes que tú iniciaste a finales del mes de junio que te van a dar muy buenos resultados.

Tauro

Cambios transformaciones, oportunidades, cosas nuevas que están llegando a tu vida para hacer un gran cambio en tu forma de pensar, sentir y actuar, ahorita recordemos que tenemos a Mercurio retrógrado, no se sugiere hacer algo nuevo o algo.

Darle continuidad, claro que sí, observando muy bien todo lo que estás haciendo, pero tienes muy buenos aspectos en tu vida personal.

Géminis

El amor, el romance, la pasión, le entrega, el compromiso, el hogar está supermarcado para ti, quieres estar cada vez más tiempo en tu hogar con tus amores, eh? Apapachándose o viajando y eso es importante porque eso te va a ayudar muchísimo a todo lo nuevo que el Universo te está enviando así que a brillar como sabes hacerlo mi querido Géminis.

Cáncer

Hay atracción química, magnetismo, eso es importantísimo porque se llama carisma, con ese carisma vas a poder solucionar cualquier diferencia que se pueda presentar en tu ambiente profesional, eh, para llegar a muy buenos acuerdos que son benéficos para ambas partes.

Leo

Vas a recibir avisos que tienen que ver con cuestiones profesionales, laborales, de creatividad, de imaginación, muchas cosas nuevas que están llegando a tu vida, observa, lo mejor que puedes hacer es observar y checar ahorita tomar ya las determinaciones pasando mercurio retrógrado, que sería terminar el mercurio retrógrado el 15 de septiembre, a partir del 16 de septiembre.

Virgo

No te enganches absolutamente de nada, es un súper día para ti. Se te van a abrir canales nuevos de abundancia, de triunfo, de éxito, de prosperidad, con noticias que van a llenar tu corazón de mucha alegría en tu en tu hogar, por alguno de los miembros de tu familia.

Libra

Quítate el antifaz de los ojos amorcito y ver las cosas como son, las caídas, errores, equivocaciones, pues es parte del camino, es parte del aprendizaje del crecimiento del avanzar. Son días bien importantes para ti, porque vas a estar haciendo introspecciones y reencontrándote para hacer algo nuevo o diferente porque te estás reinventando y eso va a ser muy bueno en tu vida personal y económica.

Escorpión

Estás planificando, realizando viajes o quieres hacer un cambio de vehículo, vender y también se ve, o sea, el cambio de casa está muy marcado, tal vez no lo vayas a hacer el día de hoy, pero ya lo traes en mente. Eso te va a dar mucha tranquilidad y mucha paz porque quieres moverte algún otro lado donde te sientas con mayor comunicación.

Sagitarios

La Luna está en tu signo, es muy buen momento para que lo utilices definitivamente se te van a abrir muchas puertas por más cerradas que se encuentren; tiempo de tocar puertas, de mandar correos, de hacer llamadas como tú sabes hacerlo, porque la buena fortuna te acompaña.

Capricornio

Cambios en tu economía te van a dar mucha serenidad, tranquilidad, paz y armonía, es buen momento para ayudar a alguien cercano a ti que puede ser un buen amigo o alguno de los miembros de tu familia y pues no necesariamente en cuestión económica, sino de consejo de información, de apoyo, de guía, para que de esta forma tú puedas sentirte relajado y tranquilo.

Acuarios

Vienen viajes largos, cortos, y demás, traes viajes de placer, viajes de trabajo y con muchos planes de hacer muchos cambios en tu forma de ver la vida, por supuesto desde cambiarte de casa cambiarte de ciudad, cambiarte, de país traen muchas ideas ahorita como Mercurio está retrógrado te puedes inquietar con tantas cosas que están en tu cabeza, tómalo nada más con calma analizalo, observalo y después tomas tus determinaciones lo que más te convenga a ti y a tus seres amados

Piscis

Hay un renacimiento una reconexión un cambio una transformación un caerte pero pero verdaderamente súper bien. Él me amo me quiero me admiro me valoro me respeto en ese proceso te encuentras mi querido Piscis ahorita con el sol en Virgo te sientes más en paz más relajado más sereno y con muchas ganas de hacer cosas nuevas y diferentes y estás buscando, eh? Un cambio dentro de tu economía tú nada más confías porque el de verdad que está muy bien Júpiter aspectado para darte cambios muy favorables.